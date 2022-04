Cominciare la giornata con i sapori buoni della colazione fatta in casa non ha prezzo! Una moka sul fuoco che “borbotta”, il profumo di caffè che invade, pian piano, tutta la cucina e dei biscotti appena sfornati da inzuppare nel latte. Quello della colazione è un momento da condividere con la famiglia, avvolti in un abbraccio d’amore.

Una bella favola ad occhi aperti, se non fosse per il tempo che scorre veloce, per le corse al lavoro o a scuola e per tutti gli impegni da rispettare. Ci si dedica sempre meno alla colazione. E allora si ingurgita in fretta il croissant confezionato, si manda giù anche un espresso al bar sotto casa e si dà inizio alla giornata.

Non tutti sanno, però, che recuperare la magia della colazione è possibile e non serve la bacchetta magica. Oggi, infatti, nascono sempre nuove ricette, facili e alla portata di tutti, per far felici grandi e piccini in una manciata di minuti. Come resistere alla morbidezza della torta ai sette vasetti, ad esempio? Una semplice preparazione allo yogurt, perfetta da gustare da sola o farcita con una crema golosa. Chi non riesce a rinunciare ai croissant e alla brioche farcita del bar, potrebbe innamorarsi perdutamente di questi cremosissimi cornetti ai 3 ingredienti, per una colazione buona come al bar e pronta in 10 minuti.

I morbidissimi biscotti della nonna senza uova sono un vero asso nella manica da servire a colazione. Ed ecco tutto l’occorrente per prepararli in poche mosse.

Ingredienti per 12 biscotti senza uova

200 g di farina tipo 00;

100 g di zucchero;

100 g di burro a temperatura ambiente;

30 g di latte intero;

4 g di lievito per dolci;

un pizzico di sale;

Per decorare

20 g di zucchero

Morbidissimi biscotti della nonna senza uova, perfetti per l’inzuppo nel latte o nel caffè per una colazione tutta da gustare. Procedimento

Setacciare la farina e il lievito, inserendoli in una ciotola. Poi, aggiungere il burro tagliato a pezzetti e unire anche lo zucchero. Mescolare energicamente gli ingredienti e poi aggiungere il latte a filo e un pizzico di sale. Mescolare ancora fino ad ottenere un impasto liscio e uniforme. Formare un panetto e avvolgerlo nella pellicola trasparente. Far rassodare in frigo per due ore circa.

A questo punto, togliere la pellicola e lavorare l’impasto con le mani. Poi, stenderlo su un piano di lavoro infarinato con l’aiuto di un mattarello. Realizzare un rettangolo con uno spessore di circa 1 cm. Poi, tagliare a strisce e ricavare 12 rettangoli più piccoli e di ugual misura.

Una volta creati, i biscotti andranno posizionati su una teglia ricoperta da carta da forno. Spolverizzare con lo zucchero e infornare. Far cuocere in forno già caldo, ad una temperatura di 170°C per circa 20 minuti.

