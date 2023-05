Lavatrice pulita e profumata in un solo gesto: ecco il segreto delle lavanderie per eliminare puzza e calcare

Per ottenere capi puliti e profumati e garantire una lunga durata alla nostra lavatrice occorre curarla nel modo giusto. Lo sanno bene gli esperti del pulito, ovvero coloro che lavorano in lavanderia e che ogni giorno si occupano di capi da smacchiare e lavare. Quello che vogliamo fare oggi è svelarti un trucco a costo zero che ti permetterà di dire addio ai cattivi odori e ai germi.

La lavatrice è uno dei principali alleati nella vita di tutti i giorni. Come tutti gli elettrodomestici, anche questo è un bene costoso e del quale non potremmo più fare a meno. Per mantenerla in vita a lungo, la lavatrice necessita di cure e manutenzioni periodiche. Questo non servirà soltanto a farla durare di più, ma anche ad avere capi davvero puliti e profumati. A chi possiamo chiedere consiglio se non agli esperti del settore? Chi lavora in lavanderia usa spesso prodotti specifici per pulire e igienizzare le lavatrici professionali. Tuttavia, gli operatori di lavanderia ci consigliano un semplice trucco del tutto naturale per pulire e mandare via i cattivi odori in un attimo.

Lavatrice pulita e profumata senza spendere un euro: tutto ciò che serve è già nella tua casa

Se senti della puzza provenire dal cestello della tua lavatrice significa che non stai agendo nel modo corretto. Secondo gli esperti del pulito, il cestello della lavatrice dovrebbe essere pulito almeno una volta al mese per restituirci un bucato pulito e igienizzato. Può sembrarti esagerato, ma pensa realmente al numero di lavatrici che fai ogni giorno e moltiplicalo per 30 giorni.

Per curare al meglio la tua lavatrice, tutto ciò che devi fare è mischiare insieme 3 ingredienti che sicuramente hai già nella tua dispensa. Versa in un recipiente un bicchiere di aceto bianco e aggiungi una bustina di lievito in polvere. Ma non è tutto: come ultimo ingrediente c’è il sapone di Marsiglia liquido. Mescola il tutto e versalo direttamente nel cestello. Imposta un ciclo di lavaggio a vuoto almeno a 40 gradi e, una volta terminato, aprendo l’oblò avvertirai un piacevole profumo di fresco e pulito. Pulisci l’oblò con un panno asciutto e non vedrai tracce di calcare.

Perché pulire così il nostro elettrodomestico funziona e una curiosità che forse non conosci

Se vuoi una lavatrice pulita e profumata senza fatica questo è il metodo che fa per te. L’aceto è uno dei migliori anticalcare naturali. Il sapone di Marsiglia dona al tuo elettrodomestico un profumo gradevole e igienizza a fondo la lavatrice. Infine c’è il lievito, un prodotto naturale formidabile contro la muffa ed eventuali residui di sporco.

Non tutti sanno un’altra straordinaria proprietà del lievito. Questo prodotto non solo è in grado di pulire a fondo la lavatrice, ma è anche eccellente da usare sul bucato. Provalo sulle macchie più difficili da togliere. Puoi farlo in diversi modi. Ad esempio, puoi lasciare in ammollo i panni da smacchiare in acqua tiepida e lievito prima di metterli in lavatrice. Oppure, puoi semplicemente aggiungerlo nel cestello prima di avviare il ciclo di lavaggio: il tuo bucato tornerà bianco e immacolato.