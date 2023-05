Blatte, scutigere e zanzare ci invadono la casa? Ecco i 3 motivi per cui non dovremmo mai schiacciarle!

Finalmente possiamo dirlo. Dopo un maggio dal tempo pessimo e decisamente ballerino, sono finalmente arrivati il caldo e le alte temperature. Con loro, però, si affacciano alle nostre case i tanto temuti e fastidiosi insetti. Tra i più presenti ci sono blatte, scutigere e le immancabili zanzare. Ma siamo sicuri che schiacciarli sia sempre la scelta giusta? Vediamo 3 motivi per cui sarebbe meglio evitare di farlo.

Finalmente è scoppiata la bella stagione e possiamo iniziare a stare all’aria aperta e ad aprire le finestre di casa. C’è un solo problema. Primavera ed estate sono le stagioni in cui parassiti, afidi e insetti arrivano a metterci i bastoni tra le ruote. Afidi e parassiti colpiscono spesso le piante e possiamo scacciarli con rimedi naturali estremamente efficaci. Ma che fare se blatte, scutigere e zanzare ci invadono la casa? Sicuramente non schiacciarle. E stiamo per scoprire 3 motivi estremamente validi per cui schiacciare questi insetti potrebbe portare più danni che benefici.

Perché blatte e scarafaggi non vanno schiacciati?

Blatte e scarafaggi si moltiplicano durante i mesi caldi e con porte e finestre aperte ce li troviamo spesso in casa. Per mandarli via dalle nostre stanze abbiamo decine e decine di rimedi naturali. Da quelli classici come il bicarbonato, lo zucchero e il sapone di Marsiglia, fino a quelli più elaborati come le misture con cipolle o caffè.

L’unico errore da non commettere mai è quello di schiacciarli sul pavimento. Il motivo? Potrebbero rilasciare le loro uova in casa e quindi moltiplicarsi a dismisura. Con tutto ciò che comporta a livello di rischio batterico e virale per noi e i nostri animali domestici.

Mai schiacciare una scutigera: potrebbe diventare il nostro miglior alleato

In estate capita spesso di imbattersi in casa in una scutigera, una specie di millepiedi con zampe lunghe e decisamente non bella da vedere. Trovarne una, però, potrebbe essere una bella notizia. Al di là del suo aspetto inquietante, infatti, la scutigera è uno degli insetti più utili in assoluto.

La sua dieta sono infatti zanzare, scarafaggi, pesciolini d’argento e termiti. Tutti animaletti potenzialmente dannosi sia per noi che per le nostre piante. Quindi mai schiacciarne una. Trattiamola con il riguardo che merita.

Blatte, scutigere e zanzare ci invadono la casa? Occhio a schiacciare le zanzare con le mani

Le temperature di questo fine maggio sono salite all’improvviso ed è partito il temuto attacco delle zanzare. Anche in questo caso vale il consiglio che abbiamo dato per gli altri insetti. Puntiamo sui rimedi naturali per liberarcene o mettiamo in giardino piante che le tengono a debita distanza.

Schiacciarle con le mani, invece, potrebbe rivelarsi controproducente. Le zanzare presenti nelle nostre zone non sono pericolose come quelle asiatiche o africane. Ma schiacciarle nel punto in cui, ad esempio, abbiamo un graffio o una ferita potrebbe aumentare il rischio di fastidiose infezioni. Evitiamo e affidiamoci ai metodi sopraelencati per mandarle via.