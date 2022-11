Bianchi o neri i tartufi al cioccolato sono un elegante dessert da proporre in ogni occasione

Quando parliamo di tartufo non facciamo esclusivamente riferimento ad un fungo commestibile. Il tartufo di colore bianco o nero, esiste anche in versione dolce. La ricetta dolce ha in comune con il tartufo solo la forma ed il colore. Bianchi o neri i tartufi al cioccolato sono ideali da mangiare in ogni momento. Naturalmente con il tempo la facilità di realizzazione di questi dolcetti ha permesso di scatenare la fantasia in cucina. Oggi esistono davvero tante versioni di tartufo dolce. Di seguito due ricette semplici e veloci.

Praline alla batida de coco

Gli ingredienti che ci permettono di realizzare circa 20 tartufi sono questi:

130 g di cioccolato fondente;

100 g di farina di cocco;

5 cucchiai di pan di Spagna sbriciolato;

2 cucchiai di burro fuso;

2 cucchiai di batida de coco;

2 cucchiai di cacao in polvere;

75 g di zucchero a velo.

Si procede spezzando grossolanamente il cioccolato ed in seguito versandolo in una ciotola. Aggiungere il burro fuso e scaldare a bagnomaria mescolando con cura fino a sciogliere tutti gli ingredienti. Quindi, estrarre la ciotola dalla cottura a bagnomaria e unire la batida de coco e la farina di cocco. Aggiungere il pan di spagna sbriciolato e amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Se il composto risulta troppo solido, aggiungere un po’ di batida de coco. Con il composto formare delle piccole palline, disporle su una teglia foderata con carta forno e metterle al fresco. Versare lo zucchero a velo e il cacao in due ciotole diverse e passare i cioccolatini per metà nello zucchero a velo e per metà nel cacao.

Bianchi o neri i tartufi al cioccolato sono un elegante e raffinato dessert

Abbiamo visto in precedenza la versione bicolore bianco e nero del tartufo alla batida de coco. Adesso prepariamo i tartufi bianchi alla vaniglia e miele. Per realizzare circa 20 tartufi ci servono questi ingredienti:

100 ml di panna;

100 g di glassa al cioccolato fondente;

100 g di cioccolato al latte;

100 g di burro;

1 bustina di zucchero vanigliato;

1 cucchiaio di miele;

1 cucchiaio di zucchero;

2 stecche di vaniglia;

2 cucchiai di zucchero a velo.

Il tempo di preparazione di questi cioccolatini è di circa 20 minuti. È necessario versare in una casseruola la panna, il miele e lo zucchero. Unire ancora lo zucchero vanigliato e il contenuto delle stecche di vaniglia. Mescolare bene, portare ad ebollizione a fuoco medio e togliere la casseruola dal fuoco. Tritare la glassa ed il cioccolato e unirli agli altri ingredienti. Scioglierlo continuando a mescolare. Far raffreddare la crema e poi trasferirla in frigorifero per almeno 2 ore.

Trascorso il tempo indicato, montare energicamente la crema con lo sbattitore. Incorporare il burro a fiocchetti e continuare a mescolare. Riempire una tasca da pasticcere con il composto e formare dei piccoli tartufi su una teglia foderata con carta forno. Lasciare i dolci in frigorifero per altre due ore e poi passarli nello zucchero a velo.