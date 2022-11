Straordinari i benefici dei funghi che terrebbero a bada il colesterolo ma non solo

Quando è la stagione dei funghi si respira aria autunnale. Perché sì, i funghi sono tipici di questa stagione. Specialmente per chi va a fare scampagnate, tra ottobre e novembre potrebbe trovare tanti funghi buoni da poter raccogliere. Si possono fare tante idee di primi piatti, secondi e contorni. La verità è che questo è un alimento molto versatile, motivo per il quale a tavola sta bene con tutto. Oltre ad essere davvero buono per il palato, presenta tante caratteristiche che lo rendono un alimento funzionale.

Proprietà nutritive dei funghi

100 g di funghi corrispondono a massimo 26 kcal. Come possiamo notare è davvero un ottimo alimento anche per chi è a dieta. Essendo poco calorico va benissimo per chi vuole seguire un regime dietetico a basse calorie. Inoltre tra i suoi valori nutrizionali troviamo:

75 g di acqua;

9 g di carboidrati;

4,6 g di proteine;

0,4 g di grassi.

Sono ricchi anche di lisina, triptofano e diverse vitamine del gruppo B. Non possono assolutamente mancare anche i minerali. Infatti i funghi sono ricchi di fosforo, potassio, magnesio e selenio. Anche gli antiossidanti sono presenti in grandi quantità.

Straordinari i benefici dei funghi che terrebbero a bada il colesterolo e consigli in cucina

Da un punto di vista nutrizionale possiamo dire che sono davvero un alimento da avere sulla tavola. Da grandi proprietà nutritive non possiamo aspettarci che grandi benefici. E infatti è così. Sembrerebbero molto utili per rafforzare il sistema immunitario. L’autunno è una stagione bellissima, ma porta con sé anche i primi raffreddamenti. Tra momenti di caldo e momenti che fa freddo capita molto spesso di ammalarci. Dunque i funghi aiuterebbero a tenere alto il sistema immunitario.

Funghi e colesterolo

Tra le diverse proprietà sono molto indicati in quanto tengono a bada il colesterolo. Infatti andrebbero ad abbassare i livelli del colesterolo cattivo, LDL, andando ad aumentare invece i valori del colesterolo buono, HDL. Sono davvero straordinari i benefici dei funghi sotto questo aspetto. Abbiamo anche detto essere ricchi di antiossidanti, questo consegue che avremo anche una riduzione dell’invecchiamento cellulare.

Come pulire i porcini

Ovviamente per cucinarli dovranno essere prima puliti, in quanto potrebbero essere ricchi di terra. Una volta che li laviamo li asciughiamo e possiamo passare alla pulizia. Con un coltellino andiamo a togliere la pelle che riveste i funghi. Poi li possiamo tagliare come preferiamo per cucinarli subito oppure li congeliamo in sacchetti per alimenti.

Cosa abbinare a questa delizia

Abbiamo detto essere molto versatili, si prestano a diverse preparazioni. La classica è quella delle tagliatelle ai funghi porcini, ma possono essere cucinati insieme a tanti alimenti. Ad esempio per fare delle ottime scaloppine ci sono alcuni passaggi da seguire attentamente. Le scaloppine con i funghi sono un’idea di secondo piatto niente male, che può piacere a tante persone. Ma sono buoni anche se affiancati al pesce, come ad esempio il merluzzo. Sono ottimi se li prepariamo ripieni e cotti al forno. Con i funghi possiamo abbinarci anche un bel vino frizzantino bianco, che risalta i sapori e dà un tocco di classe.