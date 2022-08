La colazione è uno dei pasti più importanti per cominciare la giornata con la giusta energia. C’è chi ama le colazioni salate, fatte di toast farciti o addirittura di uova strapazzate. Ma la maggior parte degli italiani preferisce la colazione dolce, più golosa e irresistibile. Ma invece di mangiare biscotti confezionati o merendine pronte, perché non preparare qualcosa con gli ingredienti che abbiamo a casa?

Pensiamo sempre che per fare dei dolci ci voglia tantissimo tempo, ma non è proprio così. Oggi prepareremo due piatti davvero sfiziosi per una colazione diversa dal solito. Due ricette davvero semplici da preparare, che non richiedono troppo tempo ma stupiranno tutti.

2 ricette per una colazione golosa e leggera facili da preparare

Un buon modo per mangiare una colazione alternativa sono sicuramente le barrette o i semifreddi. Un’esplosione di gusto da mangiare a piccoli morsi o cucchiaiate. Proprio come il semifreddo ai frutti di bosco, che si può preparare anche con il Bimby. E la prima ricetta è proprio una sorta di semifreddo, ma ancora più veloce da cucinare.

Corn flakes non zuccherati;

1 vasetto di yogurt greco;

riso soffiato;

cacao amaro in polvere.

Procedimento

Prendiamo un contenitore a chiusura ermetica in vetro e mettiamoci una manciata di corn flakes. Dovremo riempire più o meno 1/3 del barattolo, poi aggiungiamo lo yogurt. Possiamo usare quello bianco classico, quello con poche calorie o al gusto che vogliamo. Livelliamo bene il tutto, aiutandoci con un cucchiaino e passiamo al prossimo passaggio. In una ciotolina a parte mettiamo un po’ di riso soffiato, due cucchiaini di cacao amaro e un po’ d’acqua. Mescoliamo bene e trasferiamo nel barattolo con lo yogurt, livelliamo, chiudiamo e mettiamo in frigo. Possiamo lasciarlo riposare una notte, oppure finché il riso non si sarà solidificato. Ed ecco una colazione golosa, povera di zuccheri che ameremo sicuramente.

Barretta con cocco e cereali soffiati

50 gr di riso o altri cereali soffiati;

50 gr di crema spalmabile al cioccolato o pistacchio;

un po’ di olio di cocco;

cioccolato sciolto per decorazione.

Mescoliamo gli ingredienti in una ciotola, dosando bene la crema spalmabile. Trasferiamo il composto in uno stampino di silicone a forma di barretta e mettiamo in frigo. Lasciamo solidificare per almeno una mezz’ora e poi facciamo colare un po’ di cioccolato fuso. Incartiamo la base con della carta da forno e gustiamocela a colazione o a merenda.

Con queste 2 ricette per una colazione golosa e leggera non avremo più dubbi su cosa preparare. Si tratta di due preparazioni molto veloci ma che richiedono un po’ di attesa. Se non abbiamo tempo o voglia, possiamo sempre ripiegare sui cornetti surgelati da farcire. Con qualche piccolo stratagemma saranno buoni e fragranti proprio come quelli appena sfornati.

Lettura consigliata

Come cuocere i cornetti surgelati e sfornarli buoni e fragranti come quelli del bar con questo trucco geniale