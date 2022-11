Attenzione a cosa accade al profilo Instagram hackerato, ecco il segreto per difendere l’account ora

Pare sia una moda o l’ennesima truffa delle organizzazioni criminali, quella che in tanti riscontrano ultimamente ed è oggetto di discussione in ogni dove. Stiamo parlando della nuova truffa al profilo Instagram hackerato del 2022: ebbene sì, è completamente nuova. Sì, perché di truffe degli hacker Instagram così prima non ne abbiamo mai viste.

I malintenzionati sono persone che prendono il possesso del profilo e tramite conoscenze rubano soldi approfittando dei propri amici. Se consideriamo che ogni persona conosce realmente almeno 100 persone e che sui social possiamo conoscerne altrettante o seguirle, questa truffa salta tra profili rubando account sempre nello stesso modo. Bisogna fare attenzione a cosa accade al profilo Instagram hackerato poiché il modus operandi è lo stesso.

Pagina Instagram hackerata

Si tratta di una vera e propria truffa fatta a tavolino. Questo perché si nota che i profili hackerati operano allo stesso modo: condividono post e storie, con tanto di pagina da seguire, nomi fittizi e con scritto sempre la stessa e identica cosa così che vengano adescate le vittime. Pubblicato dalla persona a cui è stato hackerato Instagram, potrebbe essere la trappola per molti amici, i quali investono in un momento di debolezza. Purtroppo, fanno leva proprio sulla credibilità del proprio amico. Alla fine le persone investono senza nessun guadagno. Per continuare questo ciclo mandano messaggi ai conoscenti:

“Ciao, sto gareggiando per entrare in un programma di tutoraggio per aspiranti influencer di Instagram online. Puoi votarmi?”

È con queste parole che inizia la storia senza fine. Tante persone di buon cuore hanno risposto sì, alle quali poi sono stati inviati link o codici via sms. Questi ultimi elementi sono costati caro perché hanno portato la perdita dell’account. A questo punto potrebbero tremarci le mani per lo sbaglio fatto.

Come difendersi subito

Questo tema ha interessato parecchie community, le quali hanno condiviso suggerimenti per la risoluzione di tale evidente criticità. Instagram ha ricevuto innumerevoli segnalazioni in proposito e potremmo così:

Comunicare la truffa a tutti specificando di avvisare ulteriori persone;

Chiedere ai seguaci di segnalare il profilo motivando ad Instagram perché;

Fare una segnalazione aprendo un ticket interno e chiedendo assistenza.

Non si è tra le persone a cui è successo ma si conosce qualcuno a cui è accaduto? Ecco come difendersi in futuro nei prossimi passaggi:

Recarsi nelle impostazioni dell’account dall’icona 3 punti in alto a destra;

Fare tap su “sicurezza”;

Cliccare su “autentificazione a due fattori”;

Fare click su “inizia” per attribuire il numero a cui far arrivare il codice di sicurezza quando si entra o qualcuno tenta di farlo.

Fare attenzione a cosa accade al profilo Instagram hackerato

Tali truffe degli hacker Instagram hanno lo stesso stampo. Le vittime, in particolare, sono 2. Quella primaria è la persona derubata, mentre, la seconda, è la persona che usano come mezzo per attuare tale operazione. Fatte con lo stampino e identiche, queste truffe hacker Instagram 2022 seguono uno script preciso che funziona: per questo dobbiamo assolutamente aprire la mente. Dietro ci sono organizzazioni che si fingono mentori di investimenti in criptovalute, incitando fedeli amici della persona hackerata e motivandoli ad intraprendere un percorso di investimento.