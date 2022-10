Ci sono alcuni ingredienti quando cuciniamo che completano il piatto in modo sensazionale. Alcuni di questi sono più facili da trovare, altri invece sono leggermente più difficili, soprattutto per un discorso economico. Perché molte volte quell’ingrediente speciale è molto pregiato e quindi sul mercato ha un valore alto.

Il tartufo

Ci sono poi diverse tipologie, ma sicuramente quelle top di gamma hanno un prezzo alto. Ma una volta ogni tanto lo sfizio possiamo togliercelo e gustare del tartufo bianco che è il fini Mondo.

Possiamo prenderlo in qualche bottega locale della nostra città, ci sono zone in Italia che sono più indicate per il tartufo, ad esempio l’Umbria, oppure possiamo prenderlo nelle grandi fiere internazionali dedicate a questo fungo. Luogo veramente dove perdersi per chi ama il tartufo, il suo sapore e odore. Qui sarà possibile scoprire e assaggiare infinite tipologie di tartufo. E perché no, tornare a casa con un cestino di scorta.

Chi ama il tartufo non può perdersi questa Fiera internazionale in Italia

C’è un luogo in Italia che per un discreto periodo dell’anno si trasforma. Accoglie turisti da tutto il Mondo e da tutto il Belpaese.

Il Piemonte infatti ospita la 92esima Fiera internazionale del tartufo d’Alba. E proprio in questa città dall’8 ottobre fino al 4 dicembre 2022 si avrà la possibilità di vivere il mondo del tartufo. Tantissimi eventi, una calendario molto fitto che sarò in grado di emozionare i visitatori.

Questa Fiera si inserisce tra le fiere più note del Paese, infatti è tra le 12 principali manifestazioni nazionali, assieme a Vinitaly, Cibus e il Salone del Gusto.

Alba, provincia di Cuneo

Alba è un luogo che possiamo visitare anche al di fuori del periodo Fiera. Viene chiamata la capitale delle Langhe e quindi da qui potrebbe partire un nostro ipotetico tour del luogo. La cittadina è deliziosa e ci sono moltissime attività che si possono fare. E ovviamente non possiamo non assaggiare il cibo tipico e la proposta di vini.

Ma la migliore cosa da fare è andare durante la Fiera perché potremmo assistere a show cooking, mangiare cene cucinate da grandi chef, assaggiare vini fenomenali, fare corsi di cucina e acquistare nei mercati. Insomma chi ama il tartufo non può perdersi questa Fiera internazionale d’Alba. Da frequentare anche Millesimo in Liguria, altra località ricca di tartufi con una festa nazionale.

