È da tutta la vita che ci sentiamo ripetere quanto sia importante bere almeno 2 litri e mezzo di acqua al giorno. Questa notizia non ha alcuna base scientifica. Anche perché, gran parte del nostro fabbisogno di acqua, noi lo introduciamo nell’organismo attraverso il cibo. Inoltre, bere troppa acqua potrebbe causare danni alla salute, a partire da gonfiore e mal di pancia. Cerchiamo ora di approfondire la questione.

Il mito dei 2 litri d’acqua al giorno

Questo mito ha origine nel 1945, quando un’associazione americana dichiara che il fabbisogno d’acqua giornaliero per l’uomo è di oltre 2 litri al giorno. Nel 2011 il British Medical Journal smentisce questa notizia. Secondo l’Istituto di Medicina Americana, il nostro corpo è perfettamente in grado di farci capire quando e quanto bere. Inoltre, pochi sanno che più del 20% dell’acqua di cui abbiamo bisogno lo assimiliamo attraverso frutta verdura. Pensiamo a cetrioli, pomodori, insalata e anguria, che ne contengono oltre il 90%. Senza contare poi, che il bisogno d’acqua è soggettivo, a seconda dell’età e del peso corporeo.

Perché bere troppa acqua potrebbe far male e causare gonfiore e mal di pancia

Bere troppo potrebbe causare iperidratazione. I più a rischio sono gli sportivi. Questo perché, ingerire più di due litri d’acqua al giorno, potrebbe causare abbassamenti di sodio nel sangue. Per questo motivo dovremmo bere poca acqua alla volta. Come ci accorgiamo se stiamo bevendo troppa acqua? Il corpo ce lo fa capire chiaramente, con nausea e talvolta vomito. Senza contare, che bere troppa acqua potrebbe causare anche mal di pancia, a causa dei livelli troppo alti di potassio nel sangue, che provocano la contrazione dei muscoli. Potremmo avvertire anche mal di testa, tachicardia e incorrere in svenimenti, a causa dell’abbassamento della pressione sanguigna.

Come e quanto dovremmo bere

Molti sportivi tendono a rifocillarsi di acqua dopo l’attività fisica. In realtà, dovremmo bere molta acqua prima dello sport, per permettere all’organismo di mantenere una corretta idratazione durante l’allenamento. In piena attività, sarebbe consigliabile bere solo piccoli sorsi d’acqua ogni quarto d’ora circa e non superare il bicchiere in un’ora. La regola generale poi è di non bere acqua ghiacciata a stomaco pieno, poiché anche questa è una pessima ide per la salute.

Quanto bere dopo lo sport

Per quanta sete possiamo avere al termine dell’attività fisica, non dovremmo bere troppa acqua a fine allenamento. I muscoli non hanno bisogno di molti liquidi in questo momento. Potremmo preferire delle bevande ricche di sali minerali, che abbiamo perso sudando. Ora sappiamo che dobbiamo ascoltare il nostro corpo, che l’acqua arriva al nostro organismo anche attraverso il cibo e che non serve esagerare, perché bere troppa acqua potrebbe far male.

