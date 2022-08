Gli scarafaggi sono tra gli insetti più comuni, e più sgraditi, che possiamo trovare nelle nostre case. Ma come se non bastassero le comuni blatte, negli ultimi anni si stanno diffondendo in sempre più zone d’Italia gli scarafaggi americani. Periplaneta americana, questo il loro nome scientifico, è tra le specie di scarafaggi comuni più grandi al mondo, e può raggiungere i 4-5 centimetri.

Nonostante il suo nome, questo scarafaggio è in realtà originario del Medio Oriente, ed è stato portato in America soltanto da pochi secoli. Ma una caratteristica che li distingue da altri scarafaggi è che questi insetti sanno volare.

Insetti molto attivi che amano il buio

Come molti altri scarafaggi, anche gli scarafaggi americani hanno trovato un ambiente ideale nelle nostre case. Questi insetti sono attivi soprattutto nelle ore serali e notturne, e per nostra sfortuna si muovono molto velocemente, oltre ad essere in grado di volare. Essendo animali onnivori possono nutrirsi praticamente di qualsiasi cosa, dai rifiuti di cucina, ai cibi che abbiamo in dispensa.

Sono sempre più comuni gli scarafaggi volanti americani, come liberarsene

Lo scarafaggio americano ama le alte temperature. Per questo è più comune al sud, ma negli ultimi anni comincia a diffondersi in tutta Italia anche a causa dei cambiamenti climatici. Non sopravvivono alle basse temperature, ed è per questo che durante l’inverno cercano di rifugiarsi all’interno delle case, nelle cantine e nei solai. Ma ci sono molti modi per prevenire l’infestazione.

Controllare porte e finestre

Sono sempre più comuni gli scarafaggi americani, ma per combatterli possiamo prendere alcune buone abitudini: per prima cosa non lasciamo mai avanzi o cibi aperti in luoghi in cui gli scarafaggi possono raggiungerli. Ogni cibo aperto deve essere riposto in frigorifero o in una credenza chiusa.

In secondo luogo, dobbiamo identificare da dove entrano gli scarafaggi. Questo è il passo fondamentale per combattere ogni infestazione, anche quella di formiche. Gli scarafaggi generalmente entrano attraverso fessure di porte e finestre. Per liberarcene, dobbiamo applicare dell’insetticida o del repellente soltanto in questi punti strategici. In questo modo, elimineremo gli scarafaggi dalla circolazione senza abusare di prodotti insetticidi, e senza distribuirli in tutta la casa.

Se non vogliamo utilizzare insetticidi, un buon rimedio contro gli scarafaggi è il sapone di Marsiglia liquido, da spruzzare alla base di porte, finestre e crepe. Esistono anche dei prodotti appositi da versare nelle tubature se ci accorgiamo che è da lì che gli scarafaggi entrano nella nostra casa.

Lettura consigliata

Solo tre ingredienti per questo repellente naturale miracoloso che elimina afidi dorifore e cimici