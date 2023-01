Pollo intero a poco più di 3 €/kg da Aldi, Lidl e MD: ecco come farlo arrosto da leccarsi le dita

Questa settimana nelle tre insegne della Grande Distruzione Aldi, Lidl ed Md troveremo in offerta il pollo intero. Scopriamo come preparare un farcitura da 30 e lode a cui difficilmente potremo resistere!

Per esser precisi troveremo il pollo a busto da Aldi e Lidl a 3,47 €/kg, mentre da MD a 3,9 €/kg. Per gustarlo al meglio e preparare un grande piatto anche senza spiedo ecco alcuni consigli.

Pollo intero a poco più di 3 €/kg preparalo così!

Puliamo il pollo delle interiora, laviamolo e asciughiamolo. Passiamo quindi a preparare il ripieno. Ecco un primo esempio di farcitura :

100 grammi di pane raffermo;

latte q.b.;

q.b.; 1 uovo ;

; 150 grammi di fette di lardo di Colonnata;

di Colonnata; polvere di rosmarino q.b.

q.b. uno spicchio di aglio ;

; 50 grammi di pecorino ;

; sale q.b.;

pepe q.b.

Tritiamo 100 grammi di lardo. Inumidiamo il pane raffermo tagliato a dadini con un cucchiaio di latte alla volta fino a che non risulti bagnato in ogni parte. Aggiungiamo l’uovo, un pizzico di sale, lardo, lo spicchio di aglio, la polvere di rosmarino ed il pecorino. Amalgamare il tutto. Ora inserire il ripieno. Cucire la pelle con un grosso ago e spago. Ora ricopriamo il pollo con le fette di lardo rimaste. Insaporiamo con sale e pepe. Disponiamo il pollo su una teglia e informiamo per un’ora a 190°.

Pollo al forno ripieno alla ragusana

La ricetta tradizionale siciliana prevede alcune aggiunte come i fegatini di pollo e la carne solitamente è sostituita dalla salsiccia. Questa è una versione leggermente più light.

Ingredienti:

100 grammi di riso;

150 grammi di carne trita di suino ;

; 50 grammi di caciocavallo ;

; metà cipolla gialla;

gialla; un ciuffo di prezzemolo ;

; un uovo ;

; olio evo;

un bicchiere di brodo;

sale q.b.

Questa è un’ottima ricetta da preparare anche quanto abbiamo avanzato del riso già bollito. Facciamo bollire il riso e una volta scolato lasciamolo raffreddare. Nel frattempo tritiamo nel mixer le foglie di prezzemolo e il caciocavallo. Sminuzziamo la cipolla e mettiamo in padella a rosolare con un filo di olio. Ora aggiungiamo la carne macinata. Facciamo cuocere per qualche minuto. Togliamo dal fuoco e uniamo il macinato al trito di prezzemolo, di caciocavallo, al riso. Aggiungiamo l’uovo e aggiustiamo di sale. Amalgamiamo il tutto. Inseriamo il ripieno, cuciamo e disponiamo il pollo in una teglia. Spennelliamolo con l’olio ed informiamo a 190°. Dovremo cuocerlo per 90 minuti. Ogni mezz’ora bagnare il pollo con un terzo del bicchiere di brodo.

Come riscaldare quello avanzato

Preriscaldiamo il forno a 180° per dieci minuti. Posizioniamo il pollo avanzato su una teglia. Prepariamo del brodo e con un cucchiaio versiamo il brodo sul pollo avanzato sino a che il fondo della teglia ne sarà ricoperto. Ora copriamo con la carta argentata il pollo e mettiamo in forno statico. In questo modo non si seccherà anche se riscaldato il giorno dopo. Attendiamo dieci minuti e poi leviamo la stagnola. Completiamo con due minuti di grill.

È davvero facile ed economico preparare dei grandi piatti se troviamo il pollo intero a poco più di 3 €/kg.