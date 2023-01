Cosa fare con il pandoro avanzato? Prova questa ricetta, è un po’ diversa dalle solite

Non mancano le ricette utili per riciclare il pandoro avanzato, tuttavia può far piacere provare dei diversivi. Ecco una soluzione che potrebbe piacere a tanti.

Dopo aver messo in archivio Santo Stefano, il 31 dicembre e Capodanno, le feste volgono al termine. In attesa dell’Epifania diventa inevitabile chiedersi come riciclare il pandoro avanzato.

Una delle soluzioni più in voga è quella di creare dei rollè, ma per essere originale si potrebbe pensare di affidarsi ad una ricetta un po’ diversa dalle solite. La differenza la si crea con un ripieno differente che a molti potrebbe piacere. Lo si può ottenere sfruttando un altro dei cibi che si hanno in casa per il Natale: le mandorle.

Cosa fare con il pandoro avanzato? La soluzione un po’ diversa dal solito

Il rotolo di pandoro lo si può creare di ogni dimensione, questo rende utilizzabile anche porzioni residue e non solo quelli ancora confezionati.

L’ideale è creare delle fette longitudinali (a forma di stella) da appiattire con l’ausilio di un mattarello. Altri, invece, raccolgono tutti i pezzetti residui, e li tagliano finemente. In entrambi i casi va creato un vero e proprio strato unico. Tutto va fatto su un foglio di carta trasparente che poi servirà per avvolgere il tutto.

Come fare la crema

Creata la superficie di “base”, si dovrà andare a creare il ripieno. C’è chi, ad esempio, sceglie la marmellata o chi una classifica crema di nocciole. Per uscire da soluzioni già note, si può produrre una crema di mandorle fatta in casa. Bastano davvero pochi minuti.

Ipotizzando di avere delle mandorle con il guscio, serve sgusciarle. Lo si può fare inserendole in acqua calda, portata ad ebollizione in pentola. Bastano due o tre minuti, prima di scolarle con l’ausilio di uno scolino e poi spellarle.

Successivamente andranno mese in forno su una teglia, adagiandole sulla carta da forno. Dovranno starci a 180 gradi per una decina di minuti. Il passo successivo sarà metterle in un frullatore, azionandolo fino a quando non si sarà creato un composto cremoso.

Si dovrà adagiare la crema di mandorle sullo strato di pandoro creato, nella quantità che si desidera. Chi lo volesse potrebbe aggiungerci delle gocce di cioccolato fondente. Poi sarà Successivamente, con l’ausilio della carta trasparente, si dovrà arrotolare e avvolgere il tutto, per poi conservarlo in frigo per un’ora. L’obiettivo sarà compattare il risultato finale.

Anche la frutta secca tra gli avanzi di Natale e Capodanno

Il rotolo andrà quindi tagliato a fette. Prima di fare le porzioni si potrà anche metterci sù dello zucchero a velo o del cacao.

Questa è una soluzione che aiuta a trovare una soluzione su cosa fare con il pandoro avanzato. Non si tratta, ovviamente, di una ricetta light. Tuttavia, occorre considerare che le mandorle rappresentano uno dei cibi più salutari che si potrebbero avere tra gli avanzi di Natale.

Lo è la frutta secca in genere, benché sia da consumare con moderazione per effetto del suo alto potere calorico. Come, però, spesso sottolineano gli esperti, la nutrizione non è fatta solo di calorie. Nell’equilibrio generale c’è anche da considerare, ad esempio, il giusto quantitativo di nutrienti da dare all’organismo.