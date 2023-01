Un dolce con lo yogurt? Pochi ingredienti e non troppe calorie: ecco come farlo in pochi minuti

Ecco come creare un dolce che darà soddisfazione ai più golosi, pur avendo una quantità di calorie non troppo alta. Basta seguire davvero pochi passaggi per avere un risultato finale che in molti potrebbero replicare più volte.

Come mangiare lo yogurt? Il metodo più semplice è, ovviamente, con il cucchiaino. Tuttavia, è bene sottolineare che esistono dei modi per fare un dolce molto semplici. Ricette con preparazioni che possono essere portate a compimento anche da chi non sa cucinare. Non resta che fare un esempio.

Un dolce con lo yogurt con ingredienti comuni

Si parte da ingredienti molto comuni e facilmente saranno disponibili nelle case di ognuno, senza necessità di fare una spesa ad hoc. Le quantità indicate sono per una sola porzione. Qualora se ne vogliano fare di più non resta che moltiplicarle o regolarsi in base alle proprie idee.

Gli ingredienti necessari e i diversivi possibili

Occorrono:

dei biscotti secchi

un vasetto di yogurt greco (preferibile, perché è più denso di quello normale)

(preferibile, perché è più denso di quello normale) 10-15 grammi di cioccolato fondente sminuzzato (si può sostituire con della frutta secca come mandorle o nocciole)

sminuzzato (si può sostituire con della frutta secca come mandorle o nocciole) Mezzo bicchiere di latte scremato

Si potrebbero scegliere dei biscotti poco calorici, in maniera tale da avere un risultato finale con meno calorie.

La procedura

La prima cosa da fare è bagnare i biscotti secchi nel latte, senza che questi si ammorbidiscano troppo. Dovranno raggiungere una consistenza tale da essere adagiati sui bordi di uno stampino. In sostanza si dovranno rivestire le pareti, in maniera tale da creare una struttura che accolga la crema di yogurt.

Questa sarà creata semplicemente mescolandolo al cioccolato fondente sminuzzato o alla frutta secca. Dopo averlo inserito nello stampino, si dovrà chiudere il tutto con uno strato ulteriore di biscotti bagnati e con della carta trasparente.

Dopo un’ora e mezza di frigo, il dolce sarà pronto. Resterà da scegliere la decorazione su. Se si è molto golosi potrebbe andare bene una spruzzata di panna sopra.

Altrimenti, volendo restare con calorie basse, si potrebbe scegliere del cacao in polvere.

Fare un dolce con lo yogurt può essere anche così facile

Dopo pochissimi minuti, in sostanza, si avrà la possibilità di gustare un dolce con lo yogurt. Una preparazione così semplice dimostra come in cucina si può sempre usare la fantasia.

E poi, di tanto in tanto, si possono anche applicare i trucchi più utilizzati da quanti si dilettano a cucinare. Si sa che quello della cucina è un mondo dove è naturale prendere ispirazione da quanti sanno operare meglio. Sia che si tratti di chef professionisti o di chi riesce a dare il meglio in ambito domestico.

In fondo si va spesso alla ricerca delle ricette più buone e che magari possano essere diverse da quelle più utilizzate.