Hai 200€? Puoi festeggiare San Valentino a Praga, volo e 3 notti in hotel inclusi

Quando si avvicinano certe ricorrenze o dei ponti si pensa spesso a un viaggio. Sono tante le destinazioni che ci possono interessare, alcune molto economiche. Per esempio Praga affascina in ogni stagione per le attrazioni che tra poco vedremo.

Durante l’anno i giorni lavorativi per fortuna sono intervallati da domeniche e festività. Oltre a Pasqua e a Natale ci sono giorni festivi e ponti di cui possiamo approfittare per rilassarci. A queste date aggiungiamo solitamente quella del compleanno o di un anniversario particolare. Tra poco, inoltre, entreremo nel mese di febbraio, il più corto dell’anno ma il più romantico. Il 14, infatti, si ricorda San Valentino, per tradizione patrono degli innamorati.

Molti stanno già pensando a qualche regalo o a prenotare un ristorante. Alcuni vorrebbero partire, pur avendo un budget limitato. Sembra incredibile, ma sul web si possono trovare moltissime offerte per spendere poco.

Tra tante bellissime città ad esempio potremmo andare a Praga. Si trovano infatti offerte davvero allettanti. A febbraio per 3 notti in hotel, volo incluso, potremmo pagare anche meno di 200 € a persona. Basta andare in siti noti e spulciare tra le varie promozioni. Inoltre, a volte prenotando con largo anticipo avremmo ulteriori sconti.

Per esempio su Volagratis ci sarebbe un’interessante offerta. Con 111,00 euro a persona, sempre per 3 notti incluso il viaggio in aereo da Milano, si potrebbe scegliere La Boutique. In questo hotel di Praga la colazione è inclusa. Si troverebbe in un bel palazzo neo rinascimentale vicino a centri commerciali e a vari locali.

Su Booking un’altra sistemazione alle stesse condizioni, ma senza colazione, si troverebbe a 99,00 euro a persona. L’hotel U Divadla in un edificio Art Nouveau si trova nella zona residenziale della riva destra del fiume Moldava. I prezzi riportati potrebbero subire variazioni.

Cosa vedere a Praga

Hai 200€? Puoi festeggiare San Valentino a Praga, capitale delle Repubblica ceca.

Passeggiando per le sue vie troveremo il famoso Ponte Carlo sulla Moldava, che collega la città vecchia con il quartiere di Malà Strana.

Risalente al Quattordicesimo secolo questo ponte è molto suggestivo, specialmente la sera. Al tramonto, infatti, si accendono i lampioni per illuminare i passanti e le statue che lo fiancheggiano.

Nella capitale ceca un altro dei simboli è il Castello. Più che un singolo edificio si tratterebbe di un complesso fortificato in cui troveremo il Palazzo Reale, chiese e il Vicolo d’Oro, una via con case basse e caratteristiche.

Due imperdibili luoghi da visitare

Gli appassionati di letteratura saranno lieti di visitare il Museo Franz Kafka. All’interno si potranno visionare le prime edizioni delle sue opere, diari, lettere, fotografie e disegni. Le spoglie di questo illustre scrittore riposano nel cimitero del quartiere Žižkov.

A proposito di luoghi di sepoltura, si può visitare il Cimitero ebraico del Quindicesimo secolo. Per accedervi prima si passa per la sinagoga Pinkas, tra le più antiche di Praga. Questo luogo è un memoriale degli ebrei vittime delle persecuzioni naziste. Il cimitero è famoso perché in poco spazio riposano i resti mortali di circa 100.000 persone. Ricordiamo che Umberto Eco ne scrisse nel libro “Il cimitero di Praga”.

Tra i piatti tipici ricordiamo il gulasch, il prosciutto, le zuppe, i formaggi e i dolcetti fritti.