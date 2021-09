Capita di guardarsi allo specchio e non piacersi perché magari si hanno degli inestetismi della pelle. L’inestetismo maggiormente evidente, anche per le persone tendenzialmente magre è la cellulite. Quest’ ultima non è che un accumulo sul tessuto adiposo sottocutaneo che fa apparire la pelle a “buccia d’arancia”.

La cellulite non è una malattia né una patologia. Proprio per questo è possibile eliminarla ricorrendo ad un cambiamento nell’alimentazione e ricorrendo allo sport. Ma di fondamentale importanza è anche l’assunzione di una certa quantità d’acqua. Infatti più si beve, più si eliminano le tossine, più si sgonfia.

Ma non è solo questione di cellulite. Il grasso proveniente dagli alimenti che ingeriamo non si deposita solo sulla pancia ma su tutto il corpo. Di conseguenza anche le gambe sono delle “vittime” del grasso accumulato.

Come anticipato poc’anzi, l’attività fisica è essenziale e bastano solo 5 minuti da impiegare ogni giorno per snellire le gambe.

Il programma fitness studiato per le gambe

Esistono tantissimi esercizi fisici adatti a ogni parte del corpo. Gli addominali, per esempio, sono utilissimi per raggiungere la pancia piatta. Gli squat sono, invece, mirati per scolpire i glutei. Nel caso delle gambe, c’è un programma fitness studiato da fare comodamente a casa. Vediamo quali sono e come si procede per muoverci bene e in sicurezza.

Bastano solo 5 minuti da impiegare ogni giorno per snellire le gambe

Gli esercizi da fare per lavorare sulle gambe mirano ad eliminare il grasso accumulato sui fianchi, sulle cosce e sulle ginocchia.

Iniziamo questo programma fitness mirato dalle cosce anteriori che coinvolge anche i fianchi e le ginocchia. Ci sdraiamo con la schiena rivolta verso il tappetino o il letto e alziamo entrambe le gambe, avendo cura di tenere i piedi uniti e le braccia lungo i fianchi. Le ginocchia devono essere dritte. Questo esercizio prevede l’alternanza di movimento, per cui pieghiamo le ginocchia verso il basso alternandole una alla volta. Questo esercizio è da ripetere 20 volte, 10 per ogni gamba.

Nel secondo esercizio lavoreremo sulla parte posteriore delle cosce. Assumiamo la stessa posizione dell’esercizio precedente con la differenza che i piedi siano rivolti verso noi stessi. Pieghiamo le ginocchia verso il basso mantenendo i piedi nella medesima posizione, alternando i movimenti. È necessario che, in questo esercizio, i talloni tocchino i glutei. Ripetiamo l’esercizio 20 volte, 10 per ogni gamba.

Per fare il terzo esercizio, la posizione da assumere è la stessa ma con entrambe le ginocchia leggermente piegate verso il basso. Solleviamo i glutei ogni volta che le gambe si muovano verso di noi e abbassiamo quando le gambe ritornano verso la posizione iniziale. Anche per questo, ripetiamo 20 volte.

L’ultimo esercizio riguarda l’interno coscia. Assumiamo la stessa posizione di quelle precedenti con le gambe sollevate, con la differenza di incrociare le caviglie. Pieghiamo entrambe come se volessimo assumere la posizione della farfalla per poi tornare a quella iniziale. Ripetiamo 20 volte.