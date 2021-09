Non sempre le ricette che presentano pochi ingredienti e pochi passaggi si rivelano poi le più semplici da portare a termine. Capita spesso, invece, che quelle a prima vista meno complicate nascondino poi, durante il procedimento, diverse difficoltà.

Infatti, quando abbiamo a che fare solo con due o tre ingredienti è importante che tutto sia perfetto, altrimenti chiunque sarà in grado di notare i nostri errori. Ciò, invece, capita più difficilmente quando cuciniamo piatti più complessi e ricchi. In quanto, alcuni sbagli possono essere risolti o camuffati tramite l’aggiunta o la compensazione di altri ingredienti.

Mai abbassare la guardia

È anche per questo motivo che in cucina non bisognerebbe mai abbassare la guardia. Non importa, infatti, quanto possa sembrare facile la preparazione di un piatto, la disattenzione, ahimè, è sempre dietro l’angolo. Per questo, oltre a fare attenzione a non sbagliare, è molto utile anche imparare trucchi e segreti in grado di farci svolgere la ricetta nel miglior modo possibile.

Per apprendere queste tecniche le strade sono due. La prima è quella di chiedere a chi ne sa più di noi in cucina, come, ad esempio, ad una nonna o ad un amico molto esperto. La seconda, invece, è quella di affidarsi all’immensa fonte di informazioni che si rivela essere il fantastico mondo di internet.

Ecco perché moltissimi stanno mettendo le cotolette in frigorifero mezz’ora prima di friggerle

Effettivamente, cercando su internet si possono trovare moltissime informazioni che si rivelano poi super utili tra i fornelli. Dalle giuste quantità di sale da utilizzare in un piatto alle corrette modalità per infornare un determinato dolce, sono veramente tante le risposte che possiamo reperire.

Anche noi vogliamo contribuire con il nostro aiuto, rivelando ai nostri Lettori un trucchetto efficace che già in passato le nostre nonne sfruttavano ai fornelli. Vediamo di che si tratta. Infatti, ecco perché moltissimi stanno mettendo le cotolette in frigorifero mezz’ora prima di friggerle.

La ragione è molto semplice ed ha a che fare con il pangrattato che riveste le fettine panate. Difatti, per permettere al pangrattato e alla carne di unirsi in maniera sufficientemente compatta è importante che entrambi riposino a basse temperature per alcuni minuti. Per questo, dopo aver passato le fettine nel pangrattato, si suggerisce di lasciarle almeno trenta minuti all’interno del frigorifero. In questo modo, il freddo agevolerà l’unione degli ingredienti, con benefici straordinari in cottura.

Non solo, infatti, il pangrattato non si staccherà mentre friggeremo, ma la panatura delle cotolette si mostrerà ancora più croccante e gustosa. Si tratta, come possiamo vedere, di un piccolo trucchetto che, però, farà la differenza sul risultato finale. Come nell’articolo di oggi anche in passato avevamo rivelato ai nostri Lettori delle tecniche molto interessanti al fine di risolvere problemi in cucina. Ad esempio, alcuni mesi fa, abbiamo svelato come non trovarsi mai più pan di spagna sgonfio o con la cupola grazie a questa semplice dritta.