Per la rubrica di “allenamento e fitness” di ProiezionidiBorsa oggi focalizzeremo la nostra attenzione sui fianchi e sulle cosce. Queste, insieme alla pancia, sono le parti del corpo maggiormente colpite dagli accumuli di grasso. E sono, al contempo e sfortunatamente, le parti che hanno bisogno di maggiore tempo per dimagrire.

L’alimentazione e l’attività fisica giocano un ruolo essenziale in questo. Per quanto riguarda l’alimentazione, è sufficiente la dieta mediterranea. Passiamo all’attività fisica. Non c’è dietologo o nutrizionista che non raccomandi espressamente l’esercizio fisico. Anche una camminata a passo svelto di circa mezz’ora fa bene alla salute del corpo e della mente e aiuta a dimagrire.

Quindi mangiare correttamente e allenare il proprio corpo sono i due punti chiave di un sano stile di vita. Inoltre sono i punti base attorno cui ruota il dimagrimento delle cosce e dei fianchi.

Bastano solo 12 minuti per allenare le cosce e i risultati saranno davvero straordinari

Dopo aver eliminato dal nostro piano alimentare tutti quei cibi poco salutari e ricchi di grassi e calorie, è importante allenare il proprio corpo. Nello specifico, bastano solo 12 minuti per allenare le cosce e i risultati saranno davvero straordinari. Un fattore positivo, oltre al tempo che impiegheremo giornalmente, è la comodità di fare questo allenamento a casa. Senza sforzi, senza pesi e senza costi aggiuntivi. Servirà solo buona volontà e divertimento. Questo allenamento prevede esercizi generali con cambio di movimento ad ogni minuto per 12 minuti totali. Iniziamo l’allenamento.

Il primo esercizio prevede una posizione eretta, gambe leggermente divaricate e braccia lente. Allarghiamo verso l’esterno la gamba destra, poi la gamba sinistra per poi ritornare al punto di partenza prima con la gamba destra e poi con quella sinistra. Pratichiamo questo esercizio, come tutti gli altri, per 1 minuto.

Il secondo esercizio prevede anche le braccia e un cambio di movimento delle gambe. Facciamo due passi laterali a destra e poi due passi laterali a sinistra. Le braccia si allungano e si chiudono contemporaneamente ai passi.

Il terzo esercizio prevede un cambio di movimento nelle braccia che andranno posizionate sui fianchi mentre i piedi, in alternanza, toccheranno il pavimento dietro le spalle. Il quarto esercizio è simile al secondo con la differenza che i passi saranno in diagonale e le braccia sui fianchi come nel terzo esercizio.

E per finire …

Il quinto esercizio è come il primo. La differenza consiste nell’andare indietro con i passi anziché tornare al punto di partenza e le braccia si aprono e si chiudono. Il sesto esercizio prevede l’apertura alternata di entrambe le gambe. La gamba destra si solleva dal pavimento e torna in posizione, per poi passare alla gamba sinistra. Le braccia devono stare sui fianchi.

Sei esercizi per 6 minuti da ripetere alla stessa maniera in un secondo ciclo di altri 6 minuti per un totale di 12 minuti.