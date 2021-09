L’autunno arriva e con esso il tempo delle mele e dei fichi. I profumi di questa stagione sono intensi, caldi e avvolgenti. Non si può resistere ad un dolce che rispecchi queste caratteristiche. Un dolce pensato per dare energia a colazione, o per rincuorarci di ritorno da lavoro. Ma bisogna pensare anche al benessere del corpo. Per questa ragione quella proposta è una ricetta che contenga pochi grassi e calorie, leggera ma ricca di sapore.

Ed è questa la crostata autunnale senza burro né zucchero dal profumo inebriante che conquista al primo morso. Rinunciamo ai grassi ma rispettiamo le caratteristiche di una crostata tradizionale, la fragranza e la dolcezza. L’unione di mele e fichi garantisce una farcitura deliziosa anche per i meno golosi. E bastano solo 20 minuti per prepararla.

Gli ingredienti necessari per la crostata di mele e fichi si possono facilmente trovare in casa. L’unico ingrediente un po’ più particolare è il dattero. Aggiunto all’impasto della frolla dà dolcezza e permette di non usare lo zucchero. La lista degli ingredienti per la frolla è:

400g di farina integrale di grano tenero;

100g di farina di mandorle;

50g di datteri denocciolati;

125g di olio di semi bio;

2 cucchiaini di cremortartaro o bicarbonato;

1 pizzico di sale;

120ml di latte vegetale non zuccherato.

Si inizia mettendo i datteri in ammollo con una piccola parte di bevanda vegetale. In una ciotola si uniscono tutti gli ingredienti secchi. Proseguiamo frullando i datteri e unendo l’olio a filo. Adesso amalgamiamo tutti gli ingredienti secchi con quelli liquidi, aggiungendo anche il restante latte vegetale. Creiamo una palla e avvolgiamola nella pellicola. Lasciamo riposare la frolla in frigorifero per mezz’ora.

Per la farcitura abbiamo bisogno di:

2 mele;

200g di fichi freschi;

1 limone (succo e scorza);

Un pizzico di sale;

1 cucchiaio di miele.

In una padella uniamo i fichi sbucciati, le mele tagliate a pezzetti e il pizzico di sale. Spremiamo metà del succo di limone e aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua. Lasciamo cuocere la frutta a fuoco basso fino a che non è morbida. Per finire, aggiungiamo il miele e la scorza di limone. Adesso è il momento di foderare con della carta forno una tortiera abbastanza capiente. Dividiamo l’impasto della frolla e usiamo una parte per la base. Distribuiamo l’impasto di fichi e mele nella tortiera. Decoriamo la superficie con delle strisce di pasta frolla. Per cuocere la crostata riscaldiamo il forno a 180°C e cuociamo per 40 minuti circa.

