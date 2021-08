Se recentemente abbiamo consigliato una ricetta poco conosciuta ma buonissima che aveva come protagonista la zucchina, oggi parliamo della melanzana.

Ortaggio molto amato e uno dei più consumati dagli italiani, è davvero ottimo poiché versatile in cucina. La melanzana è la protagonista di tantissime ricette. Basti pensare alla parmigiana e alla caponata siciliana, giusto per citarne alcune tra le più famose.

Nonostante la melanzana sia molto apprezzata, l’unica pecca è il sapore amaro. Eppure esiste un rimedio della nonna affinché questo possa essere eliminato. A tal proposito, ecco gli infallibili trucchetti per capire se la melanzana è freschissima e non amara.

La melanzana è ottima anche quando si segue una dieta ipocalorica, poiché ha un basso apporto calorico ed è ricca dei sali minerali necessari all’organismo. Ecco perché oggi proponiamo un antipasto leggero di melanzane davvero sfizioso e facile da preparare per mantenere la linea.

Melanzane ripiene e gratinate a beccafico

Dalla tradizione siciliana delle sarde a beccafico, proponiamo le melanzane ripiene e gratinate al forno a beccafico. La ricetta, però, si differenzia dalla ricetta originale per la sua versione light: le melanzane saranno grigliate anziché fritte.

Questo piatto è ottimo come antipasto e si può servire anche freddo, ma è possibile gustarlo anche come seconda portata. Vediamo ciò che ci occorre per la sua preparazione.

Ingredienti

2 melanzane tonde;

100 gr di pangrattato;

formaggio grattugiato;

pinoli;

uvetta;

alloro;

olio extra-vergine d’oliva;

prezzemolo;

sale e pepe.

Un antipasto leggero di melanzane davvero sfizioso e facile da preparare per mantenere la linea

Iniziamo il procedimento per realizzare il piatto lavando le melanzane sotto acqua corrente e tagliandole a fette né troppo spesse né troppo sottili. Come suggerisce il rimedio della nonna, adagiamole su uno scolapasta coprendole di sale grosso per qualche ora. In questo modo le melanzane assorbiranno il sale e espelleranno l’acqua che causa il sapore amaro.

Nel frattempo versiamo dell’acqua minerale in una ciotola e mettiamo l’uvetta per un paio di minuti, trascorsi i quali dovrà essere strizzata per bene.

All’interno di un mixer, aggiungiamo il pangrattato, il formaggio (che può essere il grana, il parmigiano, il pecorino, il caciocavallo o la tuma), il prezzemolo, i pinoli, l’uvetta, il sale e il pepe. Tritiamo amalgamando il tutto.

Laviamo nuovamente le melanzane per togliere i residui di sale e asciughiamo. Riscaldiamo la piastra o il barbecue o la padella in cui le fette di melanzana saranno adagiate per grigliarle. Lasciamo raffreddare leggermente e aggiungiamo il composto in ciascuna fetta con l’aiuto di un cucchiaio. Creiamo dei rotoli di melanzane da posizionare in una teglia e mettendo qualche foglia di alloro e un filo di olio d’oliva.

Mettiamo in forno preriscaldato a 180°gradi e lasciamo cuocere per 15 minuti circa. Lasciamo raffreddare e il piatto è pronto per essere servito.