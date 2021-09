Ecco i 2 errori da non fare per avere la tanto desiderata pancia piatta

L’estate sta finendo e noi magari non siamo riusciti ad avere la pancia piatta, ma non bisogna mollare. Abbiamo ancora tanto tempo per poterci riuscire. Basta cambiare il proprio regime alimentare e praticare allenamento fisico più frequentemente per notare dei risultati.

Non solo a livello estetico, ma curare la propria alimentazione è un passo avanti fondamentale per stare in salute. Cibi ricchi di grassi e zuccheri, infatti, non soltanto causano un aumento di peso ma potrebbero provocare, nel lungo periodo, dei problemi di salute. Ricordiamo l’aumento del colesterolo LDL, della glicemia, così come il diabete e il cancro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Proprio per questo, i nutrizionisti raccomandano di mangiare 5 volte al giorno bilanciando i vari pasti. Questo si traduce nella scelta di quegli alimenti caratterizzati dalla presenza di tutti i macronutrienti. La cosiddetta dieta mediterranea. In aggiunta, il digiuno è assolutamente sconsigliato poiché non solo rallenta il metabolismo e, di conseguenza, il raggiungimento della pancia piatta ma fa soprattutto male all’organismo.

L’alimentazione, dunque, è fondamentale sia per il benessere del corpo a livello estetico che a livello dell’organismo a 360° gradi.

Come dovrebbe essere l’alimentazione perfetta?

Il regime alimentare che ognuno dovrebbe adottare prevede l’inserimento di tutti i macronutrienti necessari alla salute: carboidrati, proteine, fibre, lipidi. Ciò significa adottare un’alimentazione sana ed equilibrata. Per esempio, una fetta di carne con contorno di verdure condito con limone e pepe, un tocco di pane e 100 gr di frutta è il classico esempio di un piatto bilanciato.

Ma non bisogna mai esagerare, per cui pesiamo la frutta, il pane e la pasta. Inoltre, meglio mangiare la carne rossa una volta a settimana così come le uova, le quali non devono superare il numero di due.

Ecco i 2 errori da non fare per avere la tanto desiderata pancia piatta

La pancia piatta è un desiderio che accomuna uomini e donne di qualsiasi età. L’alimentazione, quindi, è essenziale per raggiungere questo obiettivo, unita all’esercizio fisico.

Scegliendo un regime alimentare scorretto commettiamo un grosso sbaglio per cui ecco i 2 errori da non fare per avere la tanto desiderata pancia piatta.

Bere bevande alcoliche e gassate

Bere questo tipo di bevande è un errore che ci allontana dal raggiungimento dell’obiettivo di perdere peso e di avere la pancia piatta. Queste, non soltanto hanno un elevato apporto calorico e contengono zuccheri aggiunti, ma fanno aumentare la fame. Ecco perché durante gli aperitivi, per esempio, abbiamo sempre voglia di sgranocchiare patatine e salatini. Inoltre, le bibite gassate contengono anidride carbonica che fa gonfiare la pancia.

Mangiare cibi salati

Mangiare cibi ricchi di sale è altrettanto sbagliato quanto ingerire alimenti ricchi di zuccheri aggiunti e dolci. Oltre ad aumentare la pressione arteriosa, il sale causa la ritenzione idrica e il gonfiore di pancia.