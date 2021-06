Sono incredibilmente dolci e fanno letteralmente impazzire tutti, e proprio per la loro dolcezza spesso si considerano super calorici. Ebbene quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa vogliono sfatare questa idea e descrivere quanti benefici apportano al nostro organismo. Sembra incredibile ma il frutto più dolce dell’estate ha solo 47 calorie. In particolare, si tratta dei tanto gustosi e dolcissimi fichi.

Oltre alla loro dolcezza, questi frutti hanno notevoli proprietà nutritive e fanno molto bene al benessere quotidiano. Seguire una dieta a base di frutta, verdura e pesce è di fondamentale importanza come spesso consigliato dagli esperti di ProiezionidiBorsa.

Questi frutti tipicamente estivi sono famosi per la loro dolcezza e spesso si rinuncia a mangiarli pensando che siano molto calorici. Ma invece oltre ad essere poco calorici sono ricchi di proteine, di vitamine e di sali minerali, aiutandoci a combattere il senso di stanchezza.

Quindi se fino ad adesso abbiamo rinunciato a mangiarli pensando che facciano ingrassare, da oggi si può stare tranquilli. 100 grammi di fichi corrispondono a circa 47 calorie o giù di lì. Inoltre gli zuccheri in essi contenuti sono zuccheri semplici, quindi facilmente digeribili e assimilabili dal nostro organismo. Ad ogni modo è sempre utile accompagnare i fichi insieme ad altri alimenti proteici, ad esempio vicino ad una ricotta, oppure con noci. Grazie a questo connubio, si riduce l’assorbimento degli zuccheri.

Inoltre, poiché 100 grammi di fichi corrispondono a circa 47 calorie, potremo mangiarne anche 3 o 4 al giorno. Sono ideali per uno spuntino pomeridiano, o a colazione. Infatti, grazie all’apporto di zuccheri e ferro danno il carburante per partire bene e combattere la stanchezza. Fare un’importante colazione equivale a far partire bene la giornata, ad esempio uno yogurt magro insieme ad un paio di fichi, scacciano la stanchezza.

Ed inoltre, tra i tanti benefici, sono un’ottima fonte di vitamine, rafforzano le difese immunitarie, tenendo a bada mal di gola e raffreddori. Pertanto, condurre uno stile di vita sano è importantissimo, e ciò a partire dal primo pasto della giornata.

