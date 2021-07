Spesso ci accorgiamo che i chili di troppo vanno via molto lentamente e che l’ago della bilancia fa fatica a scendere. Eppure abbiamo seguito alla lettera tutte le indicazioni della dieta, senza neanche sgarrare una volta.

Se nonostante gli sforzi non riusciamo a perdere peso, e se non ci sono altre patologie, come ad esempio problemi alla tiroide, vuol dire che il meccanismo metabolico ha subito un brusco rallentamento.

Il metabolismo non è altro che l’insieme dei processi biochimici, che permette di estrarre energia dagli alimenti che ingeriamo.

3 abitudini quotidiane da seguire per riattivare il metabolismo lento e smettere di ingrassare

La difficoltà a dimagrire dipende da alcuni fattori, come spiegato nel precedente articolo dal titolo “Facciamo attenzione a queste 2 abitudini sbagliate perché sono la causa del metabolismo lento“.

Ora, invece, vediamo come riattivare questo meccanismo metabolico e cercare di dimagrire.

La prima abitudine da seguire, è quella di dormire nel modo corretto. Proprio così, dormire le “famose” 8 ore a notte, è importante per recuperare il benessere psicofisico.

Non solo, il sonno aiuta a bilanciare il proprio stato ormonale, quindi la fame e il livello di sazietà.

La seconda abitudine da seguire è quella di mangiare spesso, non saltando la colazione o il pranzo e la cena.

Mangiare entro un’ora dal risveglio, accelera il metabolismo che rallenta durante la notte.

Digiunare o saltare il pranzo o la cena, poi, vuol dire arrivare molto affamati al momento del pasto successivo e di conseguenza mangiare di più.

Per accelerare il metabolismo, non lasciamo mai passare molto tempo tra un pasto e l’altro. Mangiare poco ma spesso. Naturalmente prediligiamo pasti leggeri ma nutrienti.

Mangiare sano

La terza abitudine che dovremmo seguire è quella di integrare più proteine nella nostra alimentazione. Pesce, carne, formaggi non stagionati, uova. Sono fondamentali per accelerare il metabolismo.

Questo non vuol dire eliminare completamente i carboidrati dalla nostra alimentazione. Ma evitare quelli raffinati, che vengono assimilati molto velocemente dal corpo e che portano ad avere fame in poco tempo.

Ricordiamoci anche di fare attività fisica, di bere molta acqua e di mangiare frutta e verdura di stagione.

Ecco quindi 3 abitudini quotidiane da seguire per riattivare il metabolismo lento e smettere di ingrassare.