I mobili da giardino in legno sono molto più eleganti di quelli in plastica e ci fanno fare sempre bella figura con gli ospiti durante i barbecue e le feste all’aperto. Ma anche se li conserviamo al riparo in garage o in soffitta durante l’inverno, il sole dell’estate li deteriora progressivamente. E li rende spenti e screpolati.

Ogni anno andrebbe fatta una manutenzione rapida, che non ci impegni troppo tempo. Questo sistema rapido rinnova subito i mobili da giardino in legno, servono al massimo due ore ed è un mestiere dell’estate per chi non ha lavoro. Ecco una mini guida a cura degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Un bagno d’olio profumato

Puliamo bene i mobili da giardino in legno con una spugna, acqua e sapone di Marsiglia, per togliere i depositi di polvere. Con una carta vetrata finissima ripassiamo tutte le superfici per eliminare la patina di smog e le crosticine create dalla vernice che si screpola e si arriccia.

Applichiamo con un pennello piccolo un’essenza oleosa adatta per i mobili in tek che va bene per tutti i legni. Va bene l’olio di cedro, anche mescolato con eucalipto. Lasciamo asciugare al sole per almeno un’ora.

Il segreto è l’impregnante

Acquistiamo un impregnante pigmentato in un brico store, scegliendo quello del colore base dei mobili da giardino. Se i mobili sono in legno naturale o molto chiari, utilizziamo un impregnante trasparente. Altrimenti scegliamo opportunamente tra impregnati con pigmenti rossi, mogano, bianchi o grigi.

Sono prodotti che di solito si usano nel bricolage per la finitura di mobili nuovi, fatti in casa dagli appassionati di fai-da-te. Ma donano un bellissimo effetto di rinnovamento anche alle nostre sdraio da giardino e soprattutto ai tavoli, che sono gli elementi più sfruttati.

Lasciamo asciugare e godiamoci l’effetto shabby.

Se i pezzi sono molto vecchi o non piace questo effetto è possibile verniciarli completamente con vernici da legno opache. Ma in questo caso occorre ripassare la carta vetrata fine su tutte le superfici, per consentire alla vernice di aggrapparsi bene.

Se si vuole ottenere un effetto super lucido, possiamo passare una mano di flatting da barca trasparente, che protegge i mobili da giardino dalla rugiada e dalla pioggia.