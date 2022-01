Bastano questi 3 semplici ingredienti per talloni lisci e morbidi mai più screpolati e ruvidi

Per molti sembrerebbe essere un problema solo estivo, eppure anche in inverno i talloni screpolati possono causare disagio.

Infatti, anche se non indossiamo sandali o ciabatte, questo fastidioso inestetismo del piede si nasconde anche dietro calzettoni o collant. Ed anche in questa stagione può causare imbarazzo.

Questo non vale solo per chi ha un partner sotto le lenzuola. Anche per chi frequenta piscine, palestre e spogliatoi può essere infatti motivo di grande seccatura.

Inoltre, spesso causano prurito e talvolta dolore laddove dovessero crearsi spaccature profonde.

A causare il problema è principalmente il continuo sfregamento del tallone contro la calza, che crea l’ambiente ideale per una pelle secca e dura.

Allo stesso modo anche certi tipi di scarpa più di altri possono favorire l’insorgenza del problema.

Tuttavia è anche una questione molto soggettiva, per questo chi tende ad avere talloni screpolati in estate probabilmente ci combatterà anche in inverno.

Un primo rimedio che fa bene a tutto l’organismo

Un altro elemento che favorisce non solo questo inestetismo ma anche altri collegati, come la pelle delle gambe ruvida e squamosa, è la disidratazione.

Ricordiamo che l’introduzione di un adeguato quantitativo quotidiano di liquidi è importantissimo non soltanto per motivi estetici ma soprattutto per la salute dell’intero organismo.

Bere poca acqua, sia in estate che nella stagione fredda, può causare diversi problemi come una scarsa lucidità ed una marcata spossatezza.

Se vogliamo pensare esclusivamente all’estetica ricordiamo anche questo:

Una cattiva idratazione rientra anche tra le 3 cattive abitudini che molti ignorano e che rovinano la pelle del viso favorendo le imperfezioni.

Per favorirla, non basta dunque solo bere tanta acqua ma anche mangiare tanta frutta e verdura e ovviamente utilizzare dei buoni prodotti idratanti.

Tra questi potremmo utilizzare quella eletta miglior crema idratante che costa pochissimo ed è efficace quanto un prodotto di lusso.

E per i talloni?

Bastano questi 3 semplici ingredienti per talloni lisci e morbidi mai più screpolati e ruvidi

Per i talloni possiamo rimediare con un fantastico impacco scrub fai da te da preparare comodamente a casa.

Infatti, bastano questi 3 semplici ingredienti per talloni lisci e morbidi mai più screpolati e ruvidi:

banana, zucchero di canna e olio di cocco.

Ovviamente una buona passata di pietra pomice o dell’apposita raspa non guasta, i piedi già ammorbiditi accoglieranno ancora meglio il trattamento.

Basterà schiacciare una banana, aggiungere 2 cucchiai di olio di cocco e due cucchiai di zucchero di canna.

Massaggiamo bene i talloni sfregando energicamente e lasciamo in posa 20 minuti avvolgendoli con pellicola trasparente.

Risciacquiamo ed ammiriamo il risultato. Non smetteremo di accarezzare i nostri talloni appena rinati!