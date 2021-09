Conosciamo quasi tutti l’importanza di mantenere l’organismo idratato; quello che forse non tutti sanno è che questo principio vale d’inverno tanto quanto in estate.

Siamo infatti abituati ad associare fenomeni come la disidratazione alle alte temperature e al sole cocente.

Pochi sanno in realtà che il freddo contribuisce in modo significativo a ridurre lo stimolo della sete.

Inoltre, indossare indumenti pesanti da un lato ci aiuta a riscaldarci ma dall’altro rende più difficoltosa la dispersione del calore.

Questo ha come naturale conseguenza un aumento della sudorazione, e dunque una maggior perdita di liquidi.

È per questo che anche a basse temperature possiamo andare incontro a tutti i disagi della disidratazione, come pelle secca, prurito e affaticamento.

Eletta migliore crema idratante costa pochissimo ma è efficace quanto un prodotto di lusso

Per mantenere un corpo idratato in modo adeguato non basta solo bere tanta acqua.

È dimostrato che una buona idratazione è data anche dal consumo di alimenti ricchi di sali minerali e dall’utilizzo di una buona crema idratante.

Ma quale crema scegliere? Sul mercato ce ne sono fin troppe che promettono risultati eccezionali, alcune a prezzi decisamente impopolari.

A chiarirci le idee ci pensa Altroconsumo, che ha condotto una ricerca su 18 creme corpo tra le più vendute nella grande distribuzione.

Una di queste è stata eletta migliore crema idratante costa pochissimo ma è efficace quanto un prodotto di lusso.

Ecco la vincitrice e le altre in coda

Sul gradino più alto del podio troviamo la NIVEA crema corpo idratante express 48h, in confezione da 250 ml per un prezzo medio di 3, 66 euro a confezione.

Al secondo posto la NEUTROGENA fluida corpo idratazione intensa ad un prezzo medio di 4,45 euro a confezione per 250 ml di prodotto.

Ad accaparrarsi la medaglia di bronzo invece è la EUCERIN ph5 emulsione idratante extra leggera, prezzo medio 8,92 euro nella confezione da 400 ml.

Le altre 15 in classifica:

JOHNSONS vita rich smoothies fluida corpo con yogurt pesca e cocco;

BIOTHERM L’ORIGINAL latte corpo anti-disseccamento agli estratti di agrumi;

KALODERMA idrata fluida corpo;

COLLISTAR fluido di idratazione profonda;

VICHY ideal body latte siero;

CIEN nourishing body milk with almond oil;

AVÉNE trixera nutrition – latte nutrifluido;

BIOPOINT crema corpo idratazione sublime;

OMIA ERBORISTICA crema corpo all’olio di mandorla;

WELEDA rosa mosqueta crema fluida dono di bellezza;

FIOR DI MAGNOLIA crema corpo nutriente elasticizzante;

L’ ERBOLARIO fior di salina crema per il corpo;

DOVE essential body lotion;

LUSH crema corpo sympathy for the skin;

EQUILIBRA crema corpo 40% aloe vera.

