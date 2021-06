Da ragazzini amavamo poltrire a letto fino alle 10 o alle 11 di mattina. E anche oltre, se la mamma non ci veniva a buttare giù dal letto! Da adulti, invece, dormire bene e tutta la notte diventa per molti un’impresa. Si dice che sia l’età, lo stress, il caldo in estate… Di motivazioni se ne trovano tante. Comunque sia, dormire non è un lusso ma una vera e propria necessità per il nostro organismo. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di dormire minimo 6 ore al giorno. L’ideale sarebbero 7 o 8 ore.

In questo periodo di tempo il nostro corpo riesce, infatti, a rigenerarsi e a recuperare le energie utili per affrontare un nuovo giorno.

Se si dorme meno, al mattino ci si sveglia già stanchi e con poche energie. E anche l’umore ne risente. Neuroscienziati hanno dimostrato che la mancanza di sonno abbassa i livelli dell’ormone del buonumore. Ci sentiamo quindi nervosi e facilmente irritabili, fatichiamo a concentrarci e abbiamo problemi di memoria.

Vediamo quindi qualche consiglio per dormire di più e meglio.

Bastano queste 3 semplicissimi abitudini per dormire bene e svegliarsi pieni di energia

Cena leggera

La digestione richiede tempo. Tra la cena e il momento di andare a letto devono passare almeno 3 ore. Se ci corichiamo subito dopo mangiato ci sentiremo appesantiti.

Abitudini alimentari

In genere preferire alimenti ricchi di ferro e magnesio, non solo a cena ma anche durante gli altri pasti. Via libera quindi a pesce, frutta e verdura e ottime le noci come spuntino.

Ricordare che la colazione è il pasto più importante della giornata in quanto serve infatti a riattivare il metabolismo. Se la saltiamo, già a metà mattina il nostro corpo andrà in riserva di energia e ciò aumenta l’ormone dello stress provocando così nervosismo e mal di testa.

Non esagerare col caffè

Per noi italiani il caffè è un vero e proprio piacere a cui difficilmente riusciamo a fare a meno. Non c’è bisogno di rinunciarvi ma è importante non esagerare. Il massimo suggerito è di 3 tazzine al giorno e, preferibilmente, non oltre le ore 14.

Ed ecco che bastano queste 3 semplicissimi abitudini per dormire bene e svegliarsi pieni di energia. Dopo una sola settimana si potranno toccare con mano i benefici effetti.