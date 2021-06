Se anche non è ancora arrivata ufficialmente sul calendario, l’estate è ormai esplosa. Si ha voglia di stare più tempo all’aria aperta e si ha voglia di mangiare piatti sani, leggeri e nutrienti. Il pesce è un ottimo alimento. E in estate, con la voglia di mare, viene più voglia anche di portarlo a tavola più spesso. Anche se purtroppo siamo ancora in città.

Si tratta di un alimento che indubbiamente fa molto bene. Ma è anche parecchio costoso. In realtà questa ultima affermazione non è del tutto vera. Esistono infatti molte tipologie di pesce a prezzo contenuto e che nulla hanno da invidiare in fatto di bontà e proprietà nutrizionali a qualità più pregiate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Molti lo snobbano ma è questo il pesce carnoso e saporito che somiglia tantissimo al pesce spada ma costa molto meno

Tra le varie specie ittiche più diffuse nei nostri mari troviamo lo squalo blu, meglio conosciuto come verdesca. Alcuni la chiamano anche “vitello di mare”, ma si tratta di una terminologia impropria. La verdesca è un alimento economico ma comunque di buona qualità.

Si presenta come una carne bianca molto magra. È facile ricavarne tranci carnosi senza spine.

Ha un sapore molto simile al pesce spada.

Con sole 125 calorie ogni 100 grammi, presenta una elevata percentuale di proteine e un basso contenuto di grassi (solo il 6%).

Come cucinare la verdesca

La possiamo consumare fresca. Ma la troviamo anche congelata, affumicata, salata ed essiccata.

Avendo caratteristiche molto simili al pesce spada, i metodi di cottura che possiamo utilizzare sono i medesimi.

Per la sua consistenza bella carnosa e soda, ma comunque tenera, è ottima cotta sulla brace. Cotta in questa maniera, possiamo poi servire la nostra verdesca grigliata semplicemente con un filo d’olio e qualche goccia di limone e, a piacere, cospargere con qualche erba aromatica o spezia. Ottimi sul pesce il prezzemolo o l’origano. Per informazioni utili sulla cottura del pesce alla griglia, ecco qui il link per un articolo di approfondimento.

Sempre per la sua consistenza, la verdesca è eccezionale anche nelle preparazioni in umido, con un buon sughetto di pomodoro, qualche oliva e, se si vuole, qualche altro pesce.

Molto apprezzata anche impanata e fritta. Per idee e consigli su panature originali, sfiziose e diverse dal solito, suggeriamo invece la lettura di quest’altro articolo.

Se qualcuno ancora non lo conosceva ora lo sa: molti lo snobbano ma è questo il pesce carnoso e saporito che somiglia tantissimo al pesce spada ma costa molto meno.