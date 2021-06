Ormai per pulire casa abbiamo a disposizione una miriade di prodotti diversi. Non soltanto per rimuovere lo sporco da qualsiasi tipo di superficie, ma anche per scrostare e disinfettare tutti gli elettrodomestici dell’abitazione.

In alcune situazioni, infatti, ci troviamo veramente ad avere l’imbarazzo della scelta, proprio per l’incredibile varietà e moltitudine di possibili soluzioni. Se da una parte si tratta di un aspetto totalmente positivo, dall’altra ci potrebbero essere anche delle considerazioni meno felici da fare.

Sapersi adattare

Non sono pochi, in effetti, a sostenere che tutta questa disponibilità stia col tempo disincentivando le persone a cavarsela da soli.

Cosa succederebbe, infatti, se una volta non avessimo in casa quel prodotto che abbiamo sempre utilizzato per la pulizia, ad esempio, del forno?

Bene, proprio con l’obbiettivo di ricordare a noi e a tutti quanto sia importante sapersi adattare, oggi presentiamo uno straordinario rimedio naturale. Che funzionerà benissimo proprio per la pulizia del forno.

Per un forno scrostato e profumato è questa l’erba aromatica che stupirà tutti

Il forno rappresenta uno degli strumenti della cucina più inclini a presentare sporco, soprattutto sotto la veste di calcare e incrostazioni. Per questo, già qualche tempo fa, ci eravamo occupati di un rimedio naturale che prevedeva la vodka proprio per i suoi poteri scrostanti. Lasciamo qui l’articolo per chi fosse interessato.

Oggi continuiamo su questo argomento svelando, però, un altro metodo, che oltre a rendere il forno pulito e privo di sporco, lo libererà anche dai cattivi odori. Ed infatti per un forno scrostato e profumato è questa l’erba aromatica che stupirà tutti. Parliamo della menta.

In pochi ne sono a conoscenza, ma è possibile creare un composto abrasivo che agisce anche sugli odori, utilizzando proprio questa erba. Vediamo come fare.

Dunque per iniziare bisognerà tritare due o tre foglie di menta, per poi inserirle in un bicchiere. A quel punto dovremo versare anche due cucchiai di bicarbonato e uno di sale fino, concludendo con l’aggiunta di mezzo bicchiere d’acqua. Mescolando per bene il tutto si creerà una pasta piuttosto densa, che a quel punto potremo applicare sulle parti più incrostate del forno. Facendola agire per qualche minuto e sciacquandola via a tempo scaduto, i risultati saranno impressionanti.

Non solo il calcare e i residui di cibo e sporco leveranno il disturbo, ma grazie alla menta tutto l’elettrodomestico rilascerà anche un gradevolissimo odore.