La deliziosa bevanda che tutti assumiamo almeno una volta al giorno fa dimagrire. Finalmente una buona notizia

Meglio specificarlo fin dall’inizio, perché noi di ProiezionidiBorsa non diciamo bugie. La bacchetta magica nessuno ce l’ha, neppure noi! E per dimagrire in maniera sana e duratura, non esiste nulla di meglio dell’accoppiata “attività fisica e sana alimentazione”.

Ciò premesso, è comunque ormai stato appurato che la deliziosa bevanda che tutti assumiamo almeno una volta al giorno fa dimagrire.

Caffè amaro

Il caffè, di per sé, ha praticamente zero calorie (appena 3 per la classica tazzina da bar). Ciò significa che le calorie che andiamo ad accumulare sorseggiando una tazzina provengono dallo zucchero. Ma anche dalla panna o da altre golosità che vengono aggiunte per le versioni più di tendenza.

Un caffè amaro è quindi amico della linea. La caffeina innesca infatti una serie di meccanismi nel nostro organismo che consentono di bruciare i grassi e dare una accelerata al metabolismo.

Ma non solo, il caffè apporta tanti altri benefici quali:

a) combattere la sonnolenza;

b) dare energia;

c) favorire la digestione;

d) contrastare la formazione di cellulite;

e) far funzionare meglio la tiroide;

f) rendere la pelle più tonica;

g) aiutare la ricrescita dei capelli.

Il momento giusto della giornata

Per sfruttare al meglio le potenzialità della caffeina, il momento più giusto per gustarsi una buona tazza di caffè bollente è dopo pranzo. Aiuta a digerire e dà una bella sferzata al processo metabolico. Sconsigliato invece dopo cena perché si corre il rischio di non dormire.

2 o 3 tazzine al giorno sono la dose ideale

Nonostante tutti i benefici appena descritti, non bisogna però esagerare col consumo di caffè.

La dose ideale di massimo 2 o 3 tazzine (anche 3 o 4) al giorno, dipende molto sia dal fisico che dalle abitudini dell’individuo. È sempre bene comunque non esagerare. In quantità elevate, la caffeina produce infatti effetti collaterali come nervosismo, mal di testa, ansia, insonnia, tachicardia e addirittura dipendenza.

Lo abbiamo detto fin dall’inizio, non esistono diete miracolose né facili scorciatoie. Vero è però che, inserire un paio di tazzine di buon caffè amaro, in un contesto di dieta corretta e bilanciata, aiuta sicuramente a dare una accelerata ai risultati della dieta. Meglio ancora se il tutto viene associato ad una sana e regolare attività fisica.

