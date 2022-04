Si avvicina il periodo delle vacanze estive e, anche se la situazione di crisi è piuttosto seria, qualche giorno di meritato riposo può essere una specie di toccasana per molti. Andare in vacanza costa, ma già dal 2020 gli italiani hanno iniziato ad avere a che fare con incentivi per andare in ferie. Una soluzione che il Governo ha adottato anche per rilanciare uno dei settori più colpiti dalla grave emergenza sanitaria e dai vari provvedimenti limitativi per la pandemia. Il Bonus vacanze introdotto dal Governo Conte è un classico esempio di provvedimento nato per spingere le persone alle vacanze. Anche se questo Bonus non c’è più, non sono rari i casi di agevolazioni che seguono più o meno la stessa via.

Come sfruttare il nuovo Bonus vacanza 2022 fino a due notti di soggiorno gratis presso hotel e altre strutture dal 25 aprile

Il Bonus vacanze del Governo Conte permetteva di sfruttare uno sconto di 500 euro sulle vacanze delle famiglie. E la formula studiata era di 400 euro di sconto direttamente in struttura e 100 euro da scaricare nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno successivo a quello in cui si era sfruttato il Bonus. Come dicevamo, il Bonus vacanze non è più attivo a livello nazionale. Ma, in alcune realtà locali, soluzioni per le vacanze low cost esistono. Infatti, la Regione Lazio ha lanciato una personale iniziativa a cui hanno dato un nome che spiega già il funzionamento di questo autentico nuovo Bonus vacanze. L’iniziativa si chiama “Più notti, più sogni più Experience”. Evidente che si tratta di un Bonus che consente di avere più notti di soggiorno in una struttura ricettiva laziale, pagandone meno.

L’iniziativa della Regione e l’elenco delle strutture aderenti

Il Bonus nasce con l’intento di sfruttare la stagione estiva per ripopolare il Lazio di turisti, tanto italiani che stranieri. Nessun vincolo territoriale, perché il Bonus è fruibile anche dagli stessi laziali per raggiungere le tante, splendide località turistiche che la Regione offre. La disposizione del beneficio è assai semplice. Per chi decide di prenotare almeno 2 notti in una struttura, la terza notte è offerta dalla Regione Lazio. Una soluzione ideale per un weekend, quindi anche questo del ponte lungo del 25 aprile. Ma lo è ancora di più per la classica settimana di vacanza. Infatti, prenotando almeno 5 notti in una struttura, la Regione ne offre due in più.

L’iniziativa è valida fino al 30 novembre prossimo. Chi si chiede come sfruttare il nuovo Bonus vacanza 2022 deve sapere che non esistono domande o richieste particolari. Basterà collegarsi al sito dell’iniziativa, dove ci sono le oltre 300 strutture che hanno deciso di aderire a questa iniziativa della Regione Lazio. Prenotando in una di queste strutture, si ha diritto ai vantaggi dei giorni gratis di pernottamento. Oltre al soggiorno in struttura (hotel, alberghi, B&B, agriturismo), la promozione riguarda anche il pacchetto vacanze con percorsi turistici a prezzo scontato.

