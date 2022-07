La pasta è uno dei piatti per cui l’Italia è famosa nel Mondo. Chi ne vuole mangiare una porzione preparata con tutti i crismi, deve per forza venire nel Belpaese.

Che sia fresca o secca, da noi, questo alimento è una specie di religione. Fa parte della dieta mediterranea ed è impossibile farne a meno. Certo, le temperature importanti di queste giornate non ne incoraggiano il consumo. O meglio, forse lo fanno, ma in maniera diversa rispetto al solito.

Ecco perché si cercano soluzioni differenti, magari preparandone una che diventi sfiziosa con ingredienti leggeri, senza snaturarne di molto il concetto classico. Ovvero, la pasta, se consumata in giuste quantità, fa bene alla nostra dieta. Certo, come per tutti i cibi, non bisogna inflazionarne il consumo.

Oggi andremo a vedere come preparare un piatto di pasta fredda, mettendo insieme due semplici ingredienti. La verdura principale di questo periodo, quella che tutti possiamo coltivare in orti e balconi, ovvero i pomodori. Insieme a un formaggio fresco, leggero e cremoso qual è la ricotta. Poi, però, andremo a impreziosirla con alcuni altri per renderla ancor più sfiziosa. Ecco l’occorrente per 4 persone:

250 grammi di pasta;

10 grammi di Caciocavallo stagionato;

400 grammi di pomodori pizzutelli;

50 grammi di olive taggiasche;

200 grammi di ricotta;

200 grammi di pomodori sardi;

basilico;

olio extravergine;

sale;

pepe;

origano;

Parmigiano.

Bastano due semplici e freschi ingredienti per fare una pasta fredda estiva da leccarsi i baffi

La prima cosa da fare, ovviamente, sarà cuocere la pasta. Possiamo sceglierne una tipologia corta. Maccheroni, penne o farfalle andranno benissimo. Dopo averla scolata, la faremo raffreddare a temperatura ambiente, concentrandoci, quindi, sul condimento.

Laviamo i due tipi di pomodori. Abbiamo scelto il pizzutello e il sardo per renderla più dolce. Si può tranquillamente decidere di sostituirli con datterino e pomodorino o altre varietà a propria scelta. Tagliamoli e mettiamoli in un mixer. Versiamo una goccia d’olio e diamo una prima girata.

Dopodiché aggiungiamo la ricotta. Sarebbe preferibile quella di bufala, ma potrebbe essere un’opzione anche quella di pecora. Anche in questo caso, possiamo scegliere in base ai nostri gusti.

Mettiamola nel mixer insieme a un altro cucchiaio di olio, a un paio di Parmigiano e al basilico. Giriamo fino a ottenere un composto cremoso.

Spolveriamo con sale e pepe e versiamo all’interno di un recipiente. Buttiamogli sopra la pasta e amalgamiamo bene. Il piatto potrebbe essere già pronto così, tuttavia, per renderlo ancor più delizioso possiamo aggiungere delle olive taggiasche tagliate a fettine sottili.

Per finire, poi, potremmo chiudere con dei pezzettini di Caciocavallo per completare l’opera, magari insieme a qualche altro pomodoro sardo affettato. Una spruzzata di origano e il gioco è fatto.

Bastano due semplici e freschi ingredienti per fare un piatto freddo ottimo da consumare sia a pranzo che a cena. Una pasta che può essere gustata anche sulla spiaggia o durante un picnic. Un’alternativa di lusso alla classica insalatona estiva, che si può preparare con altri ingredienti.

