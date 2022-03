Uova, acciughe, tonno, patate e tantissime altre verdure per questo piatto unico ideale per pranzi veloci e nutrienti in primavera ed estate

Tempo di primavera, con sguardo proiettato verso l’estate. Il caldo ci costringerà a un’alimentazione diversa, più fresca e digeribile, possibilmente ricca di acqua. Non solo, saranno privilegiati i piatti freddi e veloci. Sta ritornando, soprattutto per i patiti del genere, il tempo delle insalatone per le pause pranzo.

Si scateneranno le fantasie per comporre quelle che più ci aggradano. In prevalenza verdure, ma non solo. Oggi andremo a proporre una ricetta che ci arriva dalla Francia, precisamente dalla città di Nizza, le cui bellezze abbiamo descritto recentemente. A pochi chilometri dal confine con l’Italia, è un’ideale meta per trascorrere un weekend o qualche giorno durante le vacanze di Pasqua.

Qui, nel grande mercato di Cours Seleya e nei vari locali che si affacciano sulla famosa Promenade des Anglais si possono già assaporare le nizzarde. Insalate ricche di ingredienti provenienti sia dall’entroterra che dal mare. Che abbinano insieme verdure, pesce e uova in un mix davvero delizioso, condito con le olive e l’olio di questa fantastica zona.

Cercando gli ingredienti giusti, possiamo riproporla anche sulle nostre tavole, per un piatto unico, veloce e nutriente. Andiamo a vedere subito quello che ci occorre:

300 grammi di tonno;

2 uova;

400 grammi di patate;

200 grammi di lattuga;

8 filetti d’acciughe sott’olio;

50 grammi di olive nere denocciolate;

150 grammi di pomodorini;

20 grammi di capperi;

basilico;

origano;

senape;

aceto bianco;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Iniziamo sbucciando le patate per poi trasferirle in una pentola, coprendole abbondantemente di acqua. Portiamole a ebollizione, per poi farle cuocere per ulteriori 20 minuti. Facciamole quindi raffreddare prima di tagliarle a pezzotti.

In un altro pentolino, mettiamo l’acqua per le uova, insieme a un paio di cucchiai d’aceto. Facciamo bollire, anche in questo caso, per poi lasciare sul fuoco per altri 10 minuti. Spegniamo, lasciamo intiepidire, poi togliamole, passiamole sotto acqua corrente, sgusciamole e dividiamole in 4 parti.

Laviamo intanto l’insalata, che passeremo nella centrifuga per asciugarla al meglio. Poi, ci concentreremo sui pomodorini, che divideremo in due. Prendiamo quindi il tonno e le acciughe. Sgoccioliamo bene entrambi e andiamo a spezzettarli.

Tutti gli ingredienti sono pronti per essere uniti. Prima di farlo, però, prendiamo un barattolo in cui verseremo sei cucchiai di olio, due di aceto, uno di senape, del sale e il pepe. Agitiamo bene per creare il condimento. Quindi, prendiamo una ciotola, in cui andremo a mettere tutti gli ingredienti insieme ai capperi, che avremo passato bene sotto acqua corrente e asciugato. Versiamo la vinaigrette creata, spolveriamo con origano e amalgamiamo bene. Prima di servire, decoriamo con qualche foglia di basilico.

Uova, acciughe, tonno, patate e tantissime altre verdure per questa insalata nizzarda. Assaporandola ci farà venir voglia di mangiarne una lungo la Promenade des Anglais, sotto il sole, con il centro storico della splendida cittadina francese alle spalle.