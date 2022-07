Cuscini sbiancati ed igienizzati con 3 economici rimedi naturali per eliminare le macchie gialle di sudore prima del lavaggio in lavatrice

I cuscini sono uno degli oggetti di arredamento che più necessitano di pulizia. Spesso vengono utilizzati semplicemente come complemento di arredo ma, nella maggior parte dei casi, sono alla base di un buon riposo. Infatti, la maggior parte delle persone non riesce ad addormentarsi senza poggiare la testa su uno o due cuscini. Appena acquistati i cuscini saranno di un bianco abbagliante ma, purtroppo, tenderanno a macchiarsi rapidamente.

La prima causa delle macchie giallastre sulla loro superficie è il sudore che tende a depositarsi durante la notte. La federa, seppur utile per salvaguardare il cuscino, non sarà sufficiente a proteggerlo dalle insidiose macchie di sudore. Un altro fattore che potrebbe macchiare il cuscino durante la notte è la salivazione eccessiva. In questo caso sarebbe meglio studiare delle tecniche utili per evitare di sbavare troppo durante il sonno. Oggi si cercherà di capire come pulire i cuscini ingialliti per farli tornare bianchi.

Cuscini sbiancati ed igienizzati con 3 economici rimedi naturali per eliminare le macchie gialle di sudore prima del lavaggio

Per eliminare gli orrendi aloni gialli dai cuscini, senza la candeggina, si potrebbe provare ad utilizzare un rimedio a base di acqua calda e limone. Si consiglia di mettere a mollo il cuscino macchiato all’interno di una bacinella piena di acqua tiepida e succo di limone. In seguito andrà lavato normalmente in lavatrice seguendo le classiche raccomandazioni. Un altro metodo che si può utilizzare per sbiancare i cuscini ingialliti è la combinazione di tea tree oil e bicarbonato uniti insieme. Si riuscirà così ad ottenere un composto da spargere sulla macchia e lasciare agire per circa un’ora prima di mettere il cuscino a lavare in lavatrice.

Per sbiancare, poi, si potrà anche utilizzare l’aceto bianco da unire all’acqua. Ecco, quindi, come avere cuscini sbiancati ed igienizzati con 3 economici rimedi naturali.

Piume d’oca

Quando il cuscino in questione è realizzato utilizzando piume d’oca sarà necessario procedere diversamente. Innanzitutto sarà preferibile il lavaggio a mano rispetto a quello in lavatrice per evitare di rovinarne l’interno. Aggiungere del sapone delicato all’acqua per igienizzare al meglio il cuscino. Oltre a ciò, poi, sarà utile non strizzarlo ma farlo asciugare al sole per renderlo ancora più candido. Meglio preferire giornate molto calde per permettere al cuscino di asciugare rapidamente. In caso contrario, infatti, potrebbe cominciare a puzzare. Se proprio non si potesse fare a meno della lavatrice attenzione alle temperature che non dovranno mai superare i 30-40 gradi. Ottimo il programma di lavaggio per capi delicati. Se si possiede un’asciugatrice si potranno infilare i cuscini a patto di utilizzare un ciclo di lavaggio delicato per non rischiare di danneggiare le piume.

Dove comprare

I cuscini si possono acquistare in negozi specializzati oppure su internet. Il prezzo varierà molto a seconda della tipologia di cuscino e, soprattutto, dall’imbottitura. I cuscini in piume costeranno mediamente molto di più rispetto a quelli realizzati in materiale sintetico. Su Amazon vengono venduti cuscini in piuma d’oca a circa 34 euro ma sarà possibile acquistarne anche a 74 euro. Classici cuscini in fibra avranno prezzi inferiori ai 30 euro.

