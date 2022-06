Quante volte capita di tornare a casa la sera e di non aver voglia di cucinare. Per i single, spesso, per le coppie abbastanza, per le madri di famiglia più o meno. Soprattutto con questo caldo, non c’è molta volontà di mettersi a preparare piatti particolarmente complicati.

Si cercano allora soluzioni frugali. Affettati o piatti freddi o altre pietanze semplici da preparare, magari senza sporcare troppo la cucina. Oppure si privilegia qualche piatto pronto, qualche surgelato o la classica pizza. Tutte soluzioni che, però, non si possono proporre frequentemente, ma una tantum.

Ci sono però alcune ricette che non necessitano di molto tempo e con pochi semplici ingredienti possono essere preparate più o meno semplicemente da tutti. Con un tipo di pesce fresco, semplice da trovare e abbastanza economico da comprare, oggi andremo a vederne una molto facile.

Ci vorranno 5 minuti per la cottura e poco meno per la preparazione precedente. Un piatto estivo, che può essere consumato come antipasto o da solo, magari con l’accompagnamento di una verdura. La sua base saranno le alici fresche. Un pesce azzurro assai diffuso nella dieta mediterranea, ricco di omega 3 e vitamine. Andiamo subito a vedere gli ingredienti per 4 persone.

Pronto in 5 minuti questo antipasto fresco di pesce da gustare anche come piatto unico per una cena leggera

Ingredienti:

600 grammi di alici fresche;

un cucchiaio di capperi sotto sale;

1 spicchio d’aglio;

un cucchiaio di origano fresco;

3 limoni;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

sale.

Iniziamo la preparazione pulendo le alici. Apriamole a libro eliminando la testa. Dopodiché togliamo le interiora e le lische. Sciacquiamole con cura e tamponiamole bene con carta assorbente da cucina.

Prendiamo una padella antiaderente e disponiamole al suo interno. Aggiungiamo il succo dei tre limoni e lo spicchio d’aglio tritato finemente. Per concludere, mondiamo i capperi e cospargiamoli sopra le alici. Accendiamo il fuoco e scottiamo per cinque minuti in maniera vivace. Irroriamo con olio e sale, poi lasciamo raffreddare.

Disponiamo le alici su un piatto da portata, spolveriamo con l’origano fresco, una manciata di sale e serviamo.

Pronto in 5 minuti questo antipasto fresco di pesce, che può tranquillamente fungere da cena rapida e nutriente. Facilmente digeribile e gustosa. Un piatto ottimo da consumare insieme a un buon bicchiere di vino bianco, ricordandosi sempre i trucchi per capire subito se sappia di tappo. Il tutto per un pasto semplice, ma molto indicato con le temperature torride di questi giorni.

