Ma quali amore e fortuna dell’estate, a luglio questi 3 segni zodiacali dovranno sudare molto per trovare la felicità

Una celebre canzone del cantautore Riccardo Del Turco diceva “luglio, col bene che ti voglio”. Prometteva amore e fiori per l’estate. Era una visione dolce e romantica, a tratti idilliaca, che però potrebbe non trovare riscontro nella realtà dei fatti, stando a quanto sembrano mostrarci le stelle.

Il cielo, d’altronde, non per tutti promette grandi avvenimenti e periodi di gloria e di fortuna.

Alle volte ci vuole semplicemente pazienza, lavorando su di noi per attendere momenti di vento propizio. Un po’ come fa un marinaio, che talvolta si vede bloccato al porto per le intemperie, ma non si scoraggia e prosegue a rattoppare la vela e a studiare le mappe. In modo da essere più rapido in futuro.

Certo non un grande periodo

L’allineamento di pianeti ha portato ottime notizie per 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna. Non si può dire lo stesso dei figli della Vergine.

I figli della Vergine forse stanno aspettando che nel mare in tempesta una nave venga a prenderli. Ma non hanno capito che se la nave è a loro disposizione e si rifiutano di prenderla, allora non se la potranno prendere con nessuno. È facile cadere nel vittimismo.

L’allineamento di Pianeti di giugno non ci aveva svoltato la vita, ma almeno aveva mantenuto una certa armonia. Ora rischiamo di perdere la serenità. Bene prendere un lungo respiro e tornare a godere del momento. Basta angosciarsi del futuro. Infatti non è ancora qua tra noi e non ha senso dare peso a ciò che ancora non è presente.

Il caldo, l’umidità, il traffico, la fatica. Tutti soffriamo queste condizioni. Ma se c’è un segno che recentemente trova nella lamentela un metodo essenziale per andare avanti in questi giorni, questi è l’Ariete. Non è questa la soluzione per trovare una via d’uscita.

Lo stress ha portato questo segno all’apatia e servirà a poco andare in piscina. Anche là avranno il modo di lamentarsi degli schizzi d’acqua troppo vigorosi. Fino ad ora si sono salvati per la naturale testardaggine che li mantiene pur sempre vigili e predisposti allo sforzo. Attenzione però a non fare l’errore opposto.

Essere testardi nel seguire comportamenti negativi, non farà altro che aumentare il nervoso. Anche quando l’amore non gira, dobbiamo ricordare una frase importante sull’amare il nostro destino anche quando non sembra appartenerci. Appropriarcene sarà un modo per riprendere le redini di un cavallo impazzito.

Ma quali amore e fortuna dell’estate, a luglio questi 3 segni zodiacali dovranno sudare molto per trovare la felicità

I nati sotto il segno dei Pesci sono nervosi, sentendo di non aver capitalizzato alcune opportunità. Hanno come l’improvvisa sensazione di non trovarsi nulla di concreto in mano. Quindi, ma quali amore e fortuna dell’estate!

Turbamento e nervosismo potrebbero accompagnarli nei prossimi giorni e se non stanno attenti nelle prossime settimane. Confidiamo di più in noi stessi e nei semi che abbiamo lasciato. Hanno bisogno di tempo per crescere.

E se proprio sentiamo il peso di aver perso un’opportunità, ricordiamo quanto diceva Confucio, “l miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa”. Il secondo miglior momento, però, è ora.

