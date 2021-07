Preservare le attività cognitive e mantenere una memoria di ferro rende migliore la qualità della vita dei più adulti.

Dunque, sono molti gli esperti che raccomandano di seguire poche e semplici regole per rallentare l’invecchiamento del cervello e allontanare il pericolo di malattie, come demenze e Alzheimer.

Bastano 5 semplicissime strategie per allenare la memoria a 60-70 anni e scongiurare malattie pericolose

In questo spazio, l’attenzione è rivolta a 5 tecniche facili e veloci che tutti dovrebbero mettere in pratica per mantenere la mente in allenamento e sentirsi sempre più giovani e attivi rispetto all’età anagrafica.

Ovviamente, tali esercizi dovrebbero camminare di pari passo con uno stile di vita sano ed un controllo medico periodico.

Secondo uno studio dello Brigham and Women’s Hospital di Boston, adottare uno stile di vita sano anche se superati i 70 anni può rappresentare una salvezza per la salute del nostro corpo e della nostra mente.

Oltre ad un’alimentazione adeguata e un costante movimento fisico, bastano 5 semplicissime strategie per allenare la memoria a 60-70 anni e scongiurare malattie pericolose.

Ecco quali sono le attività migliori per allenare la memoria per gli anziani:

a) leggere, perché tiene in costante attività il cervello;

b) ascoltare musica, perché risveglia sensibilità e motivazioni;

c) avere la mente occupata con hobby e nuove attività;

d) risolvere rompicapi e parole crociate per motivare la mente a trovare sempre soluzioni nuove;

e) parlare ed avere relazioni sociali, perché anche una semplice conversazione stimola le parole, la fantasia e rafforza la memoria.

