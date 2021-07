Pare che aumentino il livello d’infiammazione e i dolori alle articolazioni. Questi alimenti potrebbero diventare dei veri “killer” per il nostro corpo. Dunque, meglio cambiare strada per non incontrarli!

I Lettori più appassionati sanno che la nostra rubrica di salute e benessere si occupa di dispensare consigli degli esperti e di far conoscere studi scientifici riguardanti la salvaguardia fisica e mentale di tutti noi. Tuttavia, è giusto ricordare che l’ultima parola in campo nutrizionale è sempre del medico specialista.

Ciò non toglie la possibilità di informarsi e conoscere ricerche e buone norme per un’alimentazione più idonea a chi soffre di alcune patologie.

Attenzione perché chi soffre di dolori alle articolazioni dovrebbe evitare questi 8 cibi amatissimi

Una buona alimentazione è fonte di tanti benefici per il corpo e per la mente. Tuttavia, le patologie in circolazione sono molteplici e per ogni problematica cambiano i cibi che possono o meno aiutare a contrastarla.

In particolare, per disturbi legati alle articolazioni sono molti gli specialisti che sconsigliano il consumo di alcuni cibi molto utilizzati in cucina e nella nostra cultura culinaria.

Innanzitutto è giusto sottolineare che il dolore articolare è un fastidio o un’infiammazione che può colpire qualsiasi parte dell’articolazione, anche la cartilagine. Lesioni o malattie croniche sono le motivazioni alla base di tali disturbi.

Artrite, artrosi e tendinite sono le malattie più diffuse.

Il dolore può essere temporaneo o cronico e molto spesso riduce la libertà motoria e la qualità della nostra vita.

Per migliorare la situazione, molte ricerche scientifiche che legano l’alimentazione e alcune sane abitudini con il diminuire di queste problematiche. Esistono, infatti, alimenti che potrebbero peggiorare la condizione di chi soffre di questo tipo di patologia.

Dunque, attenzione perché chi soffre di dolori alle articolazioni dovrebbe evitare questi 9 cibi amatissimi.

Cibi da evitare

Il mais sarebbe da evitare poiché contiene discrete quantità di acidi grassi Omega 6, i quali pare aumentino l’infiammazione.

Chi soffre di dolori articolari dovrebbe sostituire il mais con i semi di lino e altri alimenti ricchi di acidi grassi Omega 3.

La carne rossa, invece, andrebbe molto limitata. Secondo molti ricercatori non risulta proprio dannosa ma è meglio sostituirla con carni bianche, oppure pesce decisamente più leggeri.

Attenzione alla salsa di soia che contiene glutammato monosodico (MSG). Sostanza non proprio adatta per chi soffre di problemi articolari.

Le bevande zuccherate e quelle gassate contengono diverse quantità di sostanze chimiche che comportano un aumento dell’infiammazione. Meglio optare per semplice acqua o tisane.

La farina di grano può scaturire una reazione dell’intestino tenue, soprattutto per soggetti intolleranti e ovviamente per i celiaci. Tale reazione comporta un peggioramento anche dei dolori articolari.

Da bandire i cibi fast-food, poiché spesso sono ricchi di grassi, carboidrati e zuccheri.

Un mix di sostanze che mandano KO il sistema immunitario, aumentando anche i dolori articolari.

La margarina contiene grassi “trans” che contribuiscono ad infiammare le zone già compromesse.

Infine, il sale e tutti gli alimenti che ne contengono troppo. Una dieta con eccessi di sale potrebbe causare edema e gonfiore, peggiorando i sintomi delle malattie come l’artrite.

Dunque, attenzione perché chi soffre di dolori alle articolazioni dovrebbe evitare questi 8 cibi amatissimi.