Il potassio è un minerale presente in grandi quantità nel nostro organismo e contenuto in numerosi alimenti. La sua funzione principale è supportare la contrazione muscolare, oltre a mantenere la pressione a livelli normali, evitando i picchi in alto e in basso. Difatti, sia la pressione troppo alta che troppo bassa possono essere indicativi della presenza di un problema all’interno del nostro corpo. D’altra parte, gli esperti consigliano di incrementare le dosi di potassio quando ci sentiamo spossati e affaticati, così come in caso di vomito e nausea.

Questo particolare minerale, che normalmente si assume insieme al magnesio, si trova nella frutta, nella verdura e nei legumi. Tuttavia, possiamo trovarlo anche in due particolari alimenti da bevanda, probabilmente insospettabili. Ci riferiamo al caffè nero tostato e al tè in foglia, che tutti amiamo bere in ogni periodo dell’anno e in qualsiasi momento della giornata.

Quasi nessuno immagina che queste due comuni bevande sono ricchissime di potassio

Entrambi contengono più di 2000 mg di potassio ogni 100 grammi, pari quasi al doppio di latte e di alcuni tipi di frutta e verdura. È strano da credere, ma bere una buona tazza di caffè nero o di tè, ha degli effetti a dir poco benefici sul nostro organismo. Oltre a ridurre la stanchezza fisica, a regolarizzare la pressione ed a supportare la contrazione muscolare, il potassio influisce anche sullo stato d’animo.

Si è dimostrato, infatti, che bassi livelli nel sangue comportano cali dell’umore, ansia e depressione. A tal proposito, si dice che i cambi di stagione influiscano sulla nostra psiche, rendendoci più instabili e vulnerabili. Ecco perché in queste fasi dell’anno, si consiglia di mangiare cibi ricchi di potassio e magnesio che aiutano mente e corpo a 360 gradi.

