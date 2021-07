Non tutti ne sono consapevoli, ma la nostra chioma può cambiare tantissimo l’aspetto che abbiamo. Infatti, il tipo di taglio e di colore che conferiamo ai nostri capelli, potrebbe trasformarci in un secondo. Avere una giusta tonalità e un’acconciatura da urlo fa davvero la differenza. E se stiamo invecchiando e vogliamo rivoluzionare il nostro stile, c’è un colore in particolare che potremmo scegliere e che di certo non ci deluderà.

Sono rimasti sbalorditi tutti vedendo che questo colore di capelli ringiovanisce di 10 anni

Abbiamo capito quanto i colori siano importati per dimostrare meno anni di quelli che effettivamente si hanno. E ce n’è uno in particolare che vogliamo consigliare oggi che ci lascerà davvero a bocca aperta. Infatti, sono rimasti sbalorditi tutti vedendo che questo colore di capelli ringiovanisce di 10 anni! Si tratta del Broomstick blonde, un tipo di biondo davvero particolare. Questa tonalità, alla moda e davvero raffinata, ci darà una luce del tutto nuova e permetterà al nostro viso di risplendere come mai prima d’ora!

Ecco come è fatto il Broomstick Blonde e come realizzarlo

Il Broomstick blonde non è assolutamente un biondo qualunque. Infatti, questo tipo di colore, molto particolare, si caratterizza per tonalità diverse abbinate le une con le altre. Nella sintesi, i nostri colori verranno definiti con una base scura e con riflessi biondi molto caldi. Successivamente, la nostra chioma verrà ricoperta da delle tonalità più chiare, per dare luce e volume al capello. Ovviamente, cerchiamo di rimanere sempre vicini al nostro colore naturale e prestiamo attenzione. Questo colore ci conferirà un look più giovanile, ma solo se si accosta bene al colore della nostra pelle. Quindi cerchiamo anche di capire se questa tonalità potrà valorizzarci o, al contrario, se dovremo sceglierne un’altra in base ai nostri colori.

