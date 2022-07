Mentre l’estate continua con le sue temperature africane, le vacanze pian piano si avvicinano. Non tutti, però, avranno la fortuna di viverle ad agosto. Vuoi per scelta, o sono state già fatte o si faranno a settembre, vuoi per necessità, ovvero impossibilità di farle. Motivi economici, ma non solo, spingono diverse persone a restare a casa.

C’è chi sostiene che le grandi città, in agosto, siano molto più vivibili che negli altri mesi dell’anno. Meno traffico, meno persone in giro. Forse è la scusa di chi rimane, forse è davvero così, non è semplice saperlo.

Certo, chi resta deve trovare un modo per far scorrere il tempo, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Uno di questi potrebbe essere la cucina, magari preparando qualche dolce inedito. Oggi, proviamo a proporne uno in particolare. Quasi tutti lo conoscono, perché almeno una volta lo hanno acquistato al supermercato. Stiamo parlando della Viennetta, la torta gelato più conosciuta al mondo, grazie alla sua bontà.

L’occorrente

Quello che non sappiamo è che bastano solamente 4 ingredienti per prepararla. Quindi, è possibile farla anche in casa. Un esperimento da provare per attenuare un po’ il feroce caldo estivo. Andiamo a vedere tutto l’occorrente per cucinarla.

500 ml di panna da montare;

400 ml di latte condensato;

150 grammi di cioccolato fondente;

1 cucchiaio di estratto di vaniglia.

Bastano 30 minuti e 4 ingredienti per preparare questa torta gelato

La prima cosa da fare, anche la più lunga, se vogliamo, è far sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Quando questo sarà totalmente diventato liquido, dovremo prendere un paio di fogli di carta da forno e iniziare a stenderlo avvalendoci di un pennello da cucina. Dovremmo creare quattro rettangoli, con uno spessore massimo di un paio di millimetri ciascuno. Una volta finito, riporremo il tutto nel congelatore, affinché si solidifichi.

Fatta questa operazione, il resto è davvero in discesa. Nel mentre andiamo a montare la panna. Per farlo, non sarà necessario aggiungere lo zucchero, se non un cucchiaio per i più golosi. Invece, verseremo un cucchiaio di estratto di vaniglia, prima di procedere con mixer o sifone, a seconda di ciò che abbiamo a disposizione.

Nel secondo caso, dobbiamo aggiungere subito anche il latte condensato. Nel primo, invece, lo potremo fare quando la panna ha già subito una prima montatura. Una volta fatta questa operazione, prendiamo lo stampo o la pirofila in cui andremo a comporre il dolce. Lo foderiamo con un pezzo di pellicola trasparente per agevolare successivamente la parte della sformatura.

Mettiamo un primo strato di panna, quindi il cioccolato fondente tolto dal freezer e alterniamo fino a quando termineremo il tutto. Riponiamo nel congelatore per almeno otto ore. Dopodiché, quando la estrarremo, lasciamo passare qualche minuto prima di servire.

Una conclusione perfetta

Bastano 30 minuti e 4 ingredienti per preparare una Viennetta buona come quella che acquistiamo normalmente. Un modo per coccolarsi un po’ se non abbiamo la fortuna di partire per le vacanze. Magari invitando qualche amico che apprezzerà molto questo dolce fatto in casa. Possibilmente, al termine di una cena leggera a base di pesce, anche questa da preparare in pochi minuti.

