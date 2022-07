Con il caldo e l’afa abbiamo sempre una gran voglia di bere. Dobbiamo assecondare questa esigenza del nostro fisico. Già in condizioni normali, di media, tutti dovremmo bere almeno 2 litri di acqua ogni giorno. Durante il periodo estivo ne dovremmo bere ancora di più perché, sudando, perdiamo tanti liquidi e altrettanti sali minerali. Tutte sostanze che dobbiamo reintegrare. Sarà banale e scontato, ma è sempre bene ricordarlo: bisogna assumere i giusti liquidi. Così come dobbiamo prediligere piatti freschi, leggeri e facili da digerire. Evitare quindi nella maniera più assoluta di eccedere con l’assunzione di alcolici, caffè e di bibite gassate ricche di zuccheri e coloranti.

Di certo, però, l’acqua annoia… Ha un sapore neutro ben poco appetitoso. Spremute e centrifughe di frutta e verdura sono eccellenti. Ottime sono anche le acque aromatizzate. Ormai da qualche anno sono divenute una vera e propria moda. Le troviamo al supermercato, prodotte da marchi noti. Volendo, le possiamo addirittura ordinare anche al bar. Per risparmiare soldi, le possiamo realizzare direttamente a casa. Il procedimento è semplicissimo. L’importante è avere una giusta dose di pazienza. Per ottenere un ottimo prodotto, bisogna infatti lasciare frutta ed erbe aromatiche in infusione per molte ore. Di media, una notte intera. In base ai gusti personali, e anche alla fantasia, possiamo creare numerose combinazioni. In questo articolo andremo a suggerire alcune combinazioni da cui prendere spunto.

3 bevande fredde e dissetanti da bere in estate e facili da fare a casa

Prendere una brocca di vetro pulita e sistemarvi all’interno 120 g di pesche noci tagliate a fettine sottili, la scorza di 2 limoni e qualche ago di rosmarino fresco. Aggiungere 1,5 litri di acqua e mettere in frigorifero per una notte intera. L’indomani potremo assaggiare questa acqua aromatizzata che ha anche un ottimo potere digestivo. È perfetta da sorseggiare dopo pranzo o dopo cena. Seguendo il medesimo procedimento, possiamo realizzare un’acqua aromatizzata ai frutti di bosco. In questo caso, avremo bisogno di 150 g di frutti di bosco, la scorza di 2 limoni e il rosmarino fresco. Coprire il tutto con 1,5 litri di acqua e far riposare in frigo.

Una ricetta particolare coi fiori

Vediamo ora una ricetta un po’ più particolare. Non utilizzeremo infatti la frutta bensì dei fiori. Prendiamo una pentola e versiamoci dentro 1 litro di acqua. Aggiungiamo quindi 2 cucchiai colmi di fiori di lavanda, la scorza di un pompelmo e 2 cucchiai di zucchero. Accendiamo il fuoco e aspettiamo che il liquido arrivi a bollore. Far cuocere per 5 minuti e poi spegnere. Attendere il completo raffreddamento. Filtrare il liquido così ottenuto e travasare in una caraffa o una bottiglia. Conservare in frigorifero e degustare fredda. L’acqua aromatizzata ai fiori di lavanda ha potere rilassante. Un bicchiere la sera, prima di coricarsi, sarebbe utile per favorire il sonno. Ecco, dunque, la ricetta di 3 bevande fredde e dissetanti perfette per questo periodo.

