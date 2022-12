Bastano 3 prodotti e pochi segreti per snellire il viso di varie forme con il trucco a 20 e 50 anni

Bastano 3 prodotti per snellire il viso-proiezionidiborsa.it

Tra le cose che ci preoccupiamo di fare la mattina prima di uscire c’è la cura del nostro aspetto. Abiti, capelli e scarpe raccontano molto di noi. In particolare il trucco può donare più sicurezza. Con pochi prodotti e i giusti passaggi può pure aiutarci a fare apparire il viso più magro. Scopriamo come.

Ogni giorno curiamo l’igiene della nostra pelle, scegliamo cosa indossare e cosa mangiare. Diamo un’occhiata allo specchio e sistemiamo pure i capelli. Quando abbiamo del tempo a disposizione ci dedichiamo a un trucco più attento. Se siamo di fretta metteremo solo qualche prodotto.

Per il nostro corpo l’alimentazione e l’attività fisica sono importanti per il mantenere il peso forma e una pelle sana. Forse siamo insoddisfatte delle linee del viso. Desideriamo vederci più belle e renderlo più sottile e magro. In questo caso il trucco potrebbe aiutarci.

Bastano 3 prodotti e pochi segreti per snellire il viso e vederci più belle

Con fondotinta chiaro, scuro o terra e illuminante potremmo, a qualsiasi età, migliorare il nostro aspetto.

Prima di tutto, il viso dev’essere pulito. Applichiamo poi una leggera crema idratante e una base adatta al tono della pelle.

Per un viso a forma di cuore, stendiamo un po’ di fondotinta un po’ più scuro di quello base sulla parte bassa del mento. Mettiamolo anche sulle guance fino un po’ oltre le tempie.

Applichiamo un po’ di fondotinta chiaro sul mento sotto il labbro inferiore, sugli zigomi sfumando verso l’esterno delle sopracciglia. Infine mettiamone al centro della fronte.

Ora con un pennello sfumiamo il tutto. Al posto del fondotinta scuro potremo usare della terra, ma attenzione a non esagerare con il prodotto.

Per feste ed eventi in cui si vuole un trucco più definito, mettiamo poco illuminante sul dorso del naso, sugli zigomi e sull’arco di cupido, sopra il labbro superiore.

Terminiamo truccando gli occhi, poi mettiamo un blush sulle guance e un rossetto.

Contouring per un viso rotondo e rettangolare

Per snellire un viso rotondo scuriamo gli zigomi continuando fino ai lati della fronte. Applichiamo un po’ di fondotinta scuro anche sul bordo della mandibola. Diamo risalto con quello chiaro alla parte centrale della fronte e del mento. Applichiamolo pure sul naso come per il viso a cuore.

Se abbiamo un viso rettangolare, stenderemo il fondo scuro ai lati della mandibola. Un’altra zona da mimetizzare sarà la parte alta della fronte. Stendiamo un po’ di prodotto facendo un arco, fino ad arrivare alla punta esterna delle sopracciglia. Scuriamo pure gli zigomi, sfumando verso le orecchie. Il colore chiaro o l’illuminante andranno applicati invece su mento, centro della fronte e parte alta dello zigomo. Sfumiamo con il pennello e proseguiamo a truccarci.

Qualche segreto di bellezza

Bastano 3 prodotti e pochi segreti per snellire il viso, quindi. Oltre ai punti da esaltare o camuffare con il contouring ci sarebbero altri piccoli accorgimenti.

Per fare qualche esempio, si potrebbero portare degli orecchini grandi, con lavorazioni particolari.

Un altro segreto sarebbe di accentuare il trucco degli occhi. Specialmente di sera potremmo usare ombretti scuri oppure appliccare dei glitter.

Un aiuto verrebbe anche dai capelli. Cerchiamo di cotonarli sulla testa. Ricordiamoci, inoltre, che le linee simmetriche mettono in risalto spigoli e rotondità. Scegliamo invece la riga e una frangia lunga laterali.