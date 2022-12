Ecco come togliere dai pavimenti polvere e brillantini dopo aver addobbato casa per Natale

Una delle tante attività che svolgiamo a casa è pulire. Laviamo i piatti, i vetri, i vestiti, i sanitari e molto altro. I pavimenti si coprono spesso di polvere e sporco. Per le feste possiamo notare sulle mattonelle anche altro. Vediamo alcuni metodi utili per farli splendere.

Sui pavimenti di casa si cammina, i bambini corrono e giocano. Queste superfici si coprono di particelle di polvere, peli di animali, capelli, briciole. Per sporcarli meno curiamo la pulizia degli zerbini e indossiamo le pantofole a casa. Durante le feste può capitare anche che cadano a terra brillantini e decorazioni natalizie.

I metodi per togliere la polvere dal pavimento sono molti. Pensiamo soprattutto alle classiche scope e ai potenti aspirapolvere. Dobbiamo per prima cosa, però, controllare il loro stato. Cercare di pulire lo sporco con attrezzi sporchi è una fatica inutile. Prima di usare questi strumenti scopriamo come pulirli.

Come pulire scope e spazzole facilmente

Poniamo su una superficie un foglio di giornale e indossiamo guanti usa e getta e mascherina. Meglio procedere sul balcone. Ora stacchiamo la scopa dal manico e incominciamo a togliere il grosso dello sporco. Possiamo usare anche un pettine a denti larghi.

Ora immergiamo le setole in acqua e sapone per i piatti e risciacquiamo dopo 10 minuti. Facciamo asciugare all’aria e rimontiamo il manico. Per quanto riguarda l’aspirapolvere, cambiamo il sacchetto o svuotiamo la vaschetta. Dobbiamo pulire spesso anche il filtro. Adesso procediamo con le spazzole come per le scope, con guanto e pettine. Poi bagniamo un panno con acqua e detergente e passiamolo sulle setole. Asciughiamo con una pezza e poi all’aria. Rimontiamo il tutto.

Ecco come togliere dai pavimenti polvere e brillantini e renderli puliti

Cominciamo a togliere dai pavimenti tutto ciò che è ingombrante e che si può spostare, come sedie e giochi. Possiamo anche sollevare da terra dei fili elettrici e la ciabatta. A questo punto passiamo la scopa dal fondo della stanza fino alla porta e raccogliamo lo sporco con una paletta. Ricordiamoci anche dei battiscopa.

Le palline dell’albero di Natale e alcuni addobbi spesso presentano glitter. Li usiamo a volte anche per il trucco del viso e ci giocano pure i bambini. Se li notiamo a terra vediamo come toglierli.

Prendiamo la scopa e facciamo aderire ai bordi del nastro biadesivo. Passandola resteranno appiccicati.

Per raccogliere i brillantini possiamo anche utilizzare un rullo adesivo per i peli degli animali. In mancanza, avvolgiamo la mano con nastro da pacchi.

Per una pulizia maggiore dei pavimenti possiamo usare una scopa piatta priva di setole. Avvolgiamo un panno bagnato o uno antistatico e puliamo. Se vogliamo usare l’aspirapolvere, scegliamo la spazzola adatta. In punti difficili da raggiungere ci aiuteremo con il semplice tubo.

Come lavare e profumare i pavimenti in modo semplice

Ecco come togliere dai pavimenti polvere e brillantini con scopa e aspirapolvere puliti. Dopo procediamo con il lavaggio. Ogni tipo di pavimento ha bisogno di cure diverse. Se il materiale è normale ceramica versiamo nell’acqua calda qualche cucchiaio di aceto. Eliminerebbe odori sgradevoli e avrebbe un effetto leggermente sgrassante. Possiamo aggiungere alcune gocce di olio essenziale di menta o limone per profumare le stanze. Altrimenti useremo i normali detergenti. Per velocizzare l’asciugatura possiamo passare con lo spazzolone un panno pulito e asciutto di cotone.