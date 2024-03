I mercati azionari internazionali sono saliti quasi a doppia cifra da inizio anno nonostante lo scetticismo di molti. Nel suo outlook per il 2024, il noto gestore patrimoniale Amundi ha proposto ai suoi clienti delle idee di investimento da cui sarebbe possibile prendere spunto. In tempi come questi, in cui i mercati sono molto incerti, potrebbe infatti essere utile servirsi di quanti più suggerimenti possibili per poi farsi una propria idea e ideare il proprio piano operativo. Scopriamo quindi quali idee gli analisti suggeriscono agli investitori.

3 idee di investimento per quest’anno secondo Amundi: dare una possibilità anche ai mercati emergenti

Come ormai ben sappiamo, il 2024 si sta rivelando un anno difficile per gli investitori, ma anche ricco di opportunità. D’altro canto, i mercati sono particolarmente incerti a causa dei rischi geopolitici, ma anche della situazione legata al taglio dei tassi di interesse.

Si coglie infatti l’occasione per ricordare che nel meeting dello scorso 7 marzo la BCE non ha ancora preso una decisione in merito a questi ultimi. Ciò nonostante, le aspettative dei mercati sono per un primo taglio a giugno di quest’anno. Nel 2024, secondo molti analisti, dovrebbe in sostanza avvenire un taglio di circa 95 punti base. Al momento, tuttavia, non sono giunte dichiarazioni in merito da parte della presidente Christine LaGarde, né nulla lascia presagire che queste predizioni possano avverarsi. Insomma, non resta che aspettare e vedere quale sarà l’evolversi della situazione.

Dunque, quali sono le 3 idee di investimento per quest’anno secondo gli analisti di Amundi? La prima, che riguarda le azioni, è di ricercare la resilienza nei principali mercati azionari di tutto il Mondo e valutare una rotazione della performance. Inoltre, bisognerebbe anche valutare la possibilità di investire nei mercati cosiddetti ”emergenti”, che potrebbero emergere vittoriosi in uno scenario frammentato come quello attuale. Molto importante, in generale, sarebbe adottare un’asset allocation dinamica.

Il reddito fisso

In merito al reddito fisso, gli analisti di Amundi scrivono che bisognerebbe avere focus sulla qualità, con una preferenza per gli strumenti investment grade rispetto al segmento high yield.

Cogliere le opportunità legate all’IA e alla sostenibilità

Un’altra interessante idea di investimento per quest’anno è proprio quella di cogliere le opportunità legate al boom dell’Intelligenza Artificiale e a temi di grande importanza, come la sostenibilità, le nuove energie e la bioenergia. Insomma, sarebbe di vitale importanza mantenere un atteggiamento di apertura nei confronti delle novità e cercare di sfruttarle per guadagnare più soldi quando si investe in Borsa.

