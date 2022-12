Antipasti per Natale e Capodanno: 5 idee semplici e veloci, anche da fare il giorno prima

Ecco cosa preparare per cenoni e pranzi di Natale e Capodanno come antipasto, in maniera veloce e con risultati gustosi.

Si parla speso di antipasti tradizionali per Natale e Capodanno. Tuttavia, per cenoni e pranzi in alcuni casi potrebbe essere meglio andare a caccia di soluzioni pratiche. Preparazioni veloci e semplici, in cui il miglior cuoco o cuoca di casa può anche delegare a chiunque la loro creazione. Soprattutto se si intende puntare di più su primi, secondi e altre portate.

Andare a caccia di idee per antipasti a freddo consente anche di evitare sprechi, portando in tavola piatti che si possono consumare anche in un secondo tempo. E potrebbe essere utile, considerato che le abbuffate natalizie spesso non ottimizzano il consumano del cibo.

Si tratta anche di piatti che consentano di gestire al meglio i tempi e che magari possano essere pronti dal giorno prima o con qualche ora d’anticipo.

Antipasti per Natale e Capodanno: si può usare la fantasia

La prima opzione è la sfoglia di mozzarella. La si può acquistare già fatta o la si può creare, sfruttando dei bocconcini e il forno. Basterà riscaldarli fino a renderla un po’ più, morbida per poi appiattirla con un mattarello. Disponendo i “fogli” di mozzarella su un piano si potrà scegliere un ripieno.

Lo step successivo sarà arrotolarlo, conservandolo poi in frigo favorendo la compattazione con della carta trasparente. Dopo un paio d’ore si avrà un rollè di mozzarella da tagliare a fette.

Il ripieno lo si può scegliere a proprio piacimento o magari farne con diversi gusti. Possibili abbinamenti sono ricotta e prosciutto cotto, ma anche insalata, pomodoro e tonno.

Antipasti al salmone: una scelta sempre vincente

Uno dei protagonisti delle tavole natalizie è sicuramente il salmone affumicato che si trova nei supermercati. Lo si può servire in un antipasto sfruttando la preparazione di involtini a freddo. Il ripieno che si può utilizzare è quello formato da ricotta e rucola sminuzzata all’interno.

Vale la pena considerare l’ipotesi di creare una crema al salmone affumicato da spalmare su tartine, crostini, pane tostato o all’interno di bignè salati. Bastano davvero pochi minuti: sarà sufficiente frullare il pesce tagliato a pezzetti con una quantità doppia in grammi di formaggio spalmabile.

Servirà un po’ di manualità e occhio per mescolare ogni tanto e frullare fino a quando non si avrà un composto sufficientemente cremoso.

Tartine che si preparano velocemente

Quando si vuole portare colore in tavola, il verde del pesto alla genovese fa sempre la sua figura. Lo si può utilizzare per creare delle tartine con del tonno all’olio d’oliva sgocciolato. Basta tagliare il pancarré bianco, quello per tramezzini, e creare a proprio piacimento delle tartine con i due ingredienti.

Antipasti a Natale e Capodanno per chi non mangia pesce

Come quinta soluzione, per chi non ama il pesce, è utilizzare il prosciutto crudo nelle preparazioni già indicate per il salmone. In questi casi resta comunque valida l’ipotesi di servire in tavola un tagliere di salumi e formaggi, sempre molto apprezzato.

Un modo per fare cucinare tutti

Queste idee di antipasti per Natale e Capodanno hanno una caratteristica chiara: non c’è quasi nulla da cucinare. Sarà anche un modo per evitare simpaticamente che in casa qualche adulto se ne stia sul divano, mentre altri cucinano.