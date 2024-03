6 frasi di Ray Dalio che ti aiuteranno a raggiungere la libertà finanziaria e a realizzare i tuoi sogni

Tutti gli investitori dovrebbero puntare ad un unico traguardo e cioè acquisire la libertà finanziaria. Per farlo, bisogna non soltanto avere la giusta strategia ma anche sviluppare una corretta opportunità. Non a caso, molti dei più grandi investitori mai esistiti erano e sono anche personalità fuori dal comune, capaci di ”pensare fuori dalla scatola” e soprattutto di ragionare lucidamente al momento del bisogno. Tra questi figura Ray Dalio, noto principalmente grazie al suo portafoglio All Weather, tra i più famosi al Mondo. La formula di quest’ultimo consiste nell’investire il 30% in azioni, il 40% in obbligazioni americane a lungo termine, il 15% in obbligazioni americane a medio termine e il 7,5% in materie prime, oro escluso, e un altro 7,5% in oro. Oltre che dal suo piano operativo, però, c’è molto da imparare anche dal modo in cui egli pensa e di conseguenza agisce. Vediamo alcune delle sue citazioni più famose da cui potrai trarre degli insegnamenti di vitale importanza non solo per imparare ad investire meglio ma anche per sviluppare una mentalità vincente e che ti servirà nella vita di tutti i giorni.

6 frasi di Ray Dalio che ti aiuteranno a raggiungere la libertà finanziaria

La prima è: “se riesci a pensare da solo pur essendo di mentalità aperta in modo chiaro per scoprire cosa è meglio per te, e se puoi invocare il coraggio di farlo, trarrai il massimo dalla tua vita”.

Si tratta, come facilmente deducibile, come un invito a non lasciarsi condizionare dalle opinioni degli altri. Insomma, non seguire ciecamente il gregge. Tuttavia, come chiarisce Dalio, ciò non significa avere una mentalità chiusa. Anzi, egli invita ad avere un approccio aperto nei confronti del Mondo e di prospettive diverse dalla propria, dalle quali si può trarre il meglio.

“Gli errori sono il modo per progredire”

Fin troppe persone hanno il timore di sbagliare. Ciò non è necessariamente un problema, ma può diventarlo quando la possibilità di sbagliare risulta paralizzante. Mai e poi mai bisognerebbe farvisi fermare. D’altronde, come si usa dire, ”sbagliando si impara”. L’importante, quando si investe nei mercati finanziari, è adottare delle misure di protezione che permettano di non avere perdite importanti.

“Per fare soldi nei mercati, devi pensare in modo indipendente ed essere umile”

Imparare a pensare con la propria testa non vuol dire essere arroganti. Anzi, bisogna sapere riconoscere i propri errori, accettarli e infine imparare da essi. Soltanto in questo modo si potrà raggiungere il successo. Vediamo adesso l’ultima di queste 6 frasi di Ray Dalio che ti aiuteranno a raggiungere la libertà finanziaria.

“Non essere controllati da un’emozione aiuta a vedere le cose a un livello superiore”

Come abbiamo già detto in precedenza, quando si investe in Borsa non bisogna mai farsi prendere troppo dall’emozione o dall’ansia. In questo modo, come sottolinea Dalio, si potrà assurgere ad una prospettiva superiore che permetterà di valutare rischi e vantaggi di ogni investimento senza bias. Di conseguenza, si potranno guadagnare più soldi e raggiungere l’agognata indipendenza finanziaria.

