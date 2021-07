Noi di Proiezionidiborsa siamo grandi appassionati di ricette fantasiose e a base di prodotti di stagione. In più odiamo gli sprechi e siamo grandi sostenitori del riciclo creativo, anche in cucina. Ecco perché oggi presenteremo un piatto a base di anguria che ci permetterà di non sprecare neanche un grammo di bucce. E sembra incredibile ma bastano una spezia e poche bucce d’anguria per preparare il dolce più incredibile dell’estate.

Gli ingredienti per le scorze candite

La ricetta di cui parleremo è quella delle scorze di anguria candite, un dolce facile da preparare e dal gusto davvero unico. Per due barattoli di scorze ci serviranno:

a) mezzo kg di bucce d’anguria;

b) mezzo kg di zucchero;

c) cannella;

d) 100 ml di acqua naturale;

e) un etto di sale grosso.

Le scorze sono ottime per guarnire altri dolci e per condire il gelato. Ma possiamo anche mangiarle da sole, magari accompagnate da un centrifugato di frutta o verdura rigorosamente bio.

Bastano una spezia e poche bucce d’anguria per preparare il dolce più incredibile dell’estate

Prendiamo un coltello con la lama sottile e iniziamo a rimuovere la parte verde dalle bucce d’anguria. Rimarrà solo la parte bianca che andremo a immergere in una bacinella in cui avremo versato l’acqua e il sale.

Lasciamo le bucce a riposare nella soluzione per 24 ore facendo attenzione a cambiare l’acqua almeno 4 volte. Trascorso questo tempo asciughiamo le bucce e tagliamole a cubetti.

Nel frattempo mettiamo a bollire un pentolino con acqua e zucchero. Non appena inizia a sciogliersi aggiungiamo le bucce e la cannella. Qualche minuto e saranno completamente caramellate.

Togliamole e sminuzziamole in parti ancora più piccole. A questo punto non ci resta che farle raffreddare su un foglio di carta da forno e metterle in un barattolo a chiusura ermetica. Le nostre scorze sono pronte a stupire la platea.

E se non vogliamo sprecare neanche un grammo di anguria possiamo usare la polpa per preparare una sfiziosissima pasta fredda.