Una bella bistecca di cavallo e un piatto di spinaci. Da sempre sono le pietanze che la medicina consiglia per il maggior apporto di ferro in un unico pasto. Eppure, ce ne sono tantissimi altri di alimenti che contengono tanto ferro e minerali, ma sono più famosi per altre proprietà. Infatti, questi vegetali contengono anche più ferro degli spinaci e pochi lo sanno. Andiamo a vederli assieme ai nostri Esperti della Redazione. Ricordiamo l’importanza del ferro nel trasportare l’emoglobina con l’ossigeno dai polmoni a tutto il corpo. Oltre alla funzione che ben conosciamo di rinforzare e proteggere i muscoli.

Questi vegetali contengono anche più ferro degli spinaci e pochi lo sanno

Partiamo subito da due sicure sorprese per i nostri Lettori: patate e funghi. Il guaio delle patate è che concentrano la maggior parte del ferro nelle bucce. Per questo il nostro consiglio è quello di seguire l’esempio delle cucine del Nord Europa: farle al forno senza eliminare la buccia. Così non perderemo nulla dei loro benefici. Anche i funghi contengono una discreta razione di ferro, se pensiamo che l’equivalente di una tazza apporta oltre il 15% del nostro fabbisogno quotidiano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Farro avena e quinoa

Non per niente farro, avena e quinoa rappresentano gli alimenti della salute e sono sponsorizzati dalla scienza dell’alimentazione. Oltre a essere ipocalorici, a regolare l’intestino e a donarci minerali e vitamine sono pieni di ferro. Farro e quinoa tra i 3 sono quelli che donano la quantità maggiore di ferro alla nostra dieta.

I succhi concentrati di prugne e pomodori

Cosa potrebbero avere in comune le prugne e i pomodori? Risposta semplice visto il nostro argomento: il ferro. Nello specifico sono proprio i due succhi concentrati più delle polpe a fornirci ricchezza di questo minerale. Per entrambe una concentrazione importante di quasi il 20% del fabbisogno giornaliero in una tazza di ognuno di essi. Attenzione però a non eccedere per chi soffre di disturbi gastrici.

Approfondimento

I 3 frutti che non mangiamo mai e contengono miniere di vitamine e nutrienti