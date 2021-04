La bella stagione è finalmente arrivata e stiamo iniziando a godere di temperature più miti e dei primi caldi. Per i piedi di molti di noi, però, non è necessariamente una bella notizia. Iniziano a uscire le prime vesciche e il cattivo odore quando ci togliamo le scarpe sembra non andare mai via. Ma noi di Proiezioni di Borsa siamo pronti a presentare un metodo per risolvere per sempre il problema. Nessuno sa che possiamo dire addio a vesciche e cattivo odore ai piedi grazie a questa spezia che tutti abbiamo in casa. Il segreto è la cannella.

Le proprietà benefiche della cannella

La cannella viene utilizzata fin dai tempi dell’antico Egitto per le sue proprietà curative. È un ottimo antiossidante naturale, stimola il sistema immunitario ed è utile per combattere il colesterolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma possiamo utilizzarla anche per curare i nostri piedi. Questa spezia ha proprietà antibatteriche e antimicotiche e ci può aiutare a prevenire funghi, vesciche e infiammazioni diffuse.

Ora che sappiamo quanto fa bene, è arrivato il momento di capire come usare la cannella.

Nessuno sa che possiamo dire addio a vesciche e cattivo odore ai piedi grazie a questa spezia che tutti abbiamo in casa: come usarla

Se soffriamo di vesciche e non vogliamo abbandonare le scarpe chiuse, possiamo utilizzare l’olio di cannella per fantastici pediluvi. Immergiamo i piedi in una bacinella di acqua tiepida e aggiungiamo qualche goccia d’olio. Dopo mezz’ora inizieremo a notare i primi miglioramenti.

Con l’olio possiamo anche curare i funghi. Ci basterà applicarlo direttamente sulle parti interessate per qualche minuto ogni giorno e risolveremo il problema.

Per eliminare definitivamente il cattivo odore abbiamo due possibilità. La prima è quella di mettere qualche spruzzata di cannella in polvere direttamente nelle scarpe. Facciamolo prima di andare a dormire e scarpe e piedi ringrazieranno.

In alternativa possiamo acquistare delle solette alla cannella. Oltre a regalarci un buonissimo odore ci aiuteranno a regolare la sudorazione e la traspirazione.

Se “nessuno sa che possiamo dire addio a vesciche e cattivo odore ai piedi grazie a questa spezia che tutti abbiamo in casa” è stato utile consigliamo anche “è questa la bevanda naturale che sta facendo impazzire i vip e che possiamo preparare facilmente anche noi”.