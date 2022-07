Sarebbe stupendo vivere una vita in vacanza, visitare tutto il Mondo e scoprire posti nuovi dove mangiare bene e di gusto. Eppure, in tanti dovranno accontentarsi di pochi giorni di ferie o dei fine settimana per ritrovare la pace e ricaricare le batterie. L’Italia è un Paese meraviglioso, possiede tutto: storia, tradizioni, buon cibo, mare, montagna, laghi e riserve naturali. Non importa andare dall’altra parte dell’emisfero per trovare un mare caraibico, perché sono tante le località che potremmo scegliere per rilassarci su qualche spiaggia bianca. Alcune cittadine sono proprio a ridosso delle acque più belle e limpide, dei veri tesori dove ammirare panorami mozzafiato e non solo.

Bastano 2 giorni per trascorrere una vacanza rilassante in questi storici borghi mozzafiato a 2 passi dal mare limpido

Ha pochissimi abitanti ed è un borgo secolare delle Cinque Terre, Vernazza, in provincia della Spezia, in Liguria. Un luogo incantevole ed elegante, dove le caratteristiche abitazioni colorate e allegre circondano un porto di piccole dimensioni. Molti turisti considerano il borgo un vero gioiello incastonato tra mare e montagna. Le stradine sono piccole e strette, alcune anche ripide, i vicoli sono arricchiti di logge e porticati e circondate da torri di avvistamento. Sul promontorio, tra le rocce, ci sono il magnifico Castello medievale dei Doria e il bastione Belforte. Un paese ricco di storia e di bellezze architettoniche, dove anche gli amanti del trekking possono avventurarsi tra i sentieri vicini. Per rinfrescarci dopo il tour, poi, potremo tuffarci a mare e trovare relax tra le spiagge di sabbia mista a ciottoli e scogli.

Non troppo distante troviamo il borgo marinaro di Boccadasse, anche qui non rimarremo delusi e l’effetto delle case colorate al tramonto sarà suggestivo. Un paese di pescatori antico e dal fascino imparagonabile, tanto da essere definito come “borgo degli innamorati”. Un luogo molto tranquillo affacciato sul mare limpido, dove ammirare il meraviglioso paesaggio.

Spiagge e cultura

Patrimonio dell’Unesco è lo splendido borgo di Cividale in Friuli Venezia Giulia. Si narra che fu fondato da Giulio Cesare ed è famosa la leggenda del Ponte del Diavolo. Gli abitanti chiesero aiuto al Diavolo per realizzare l’intero ponte in una notte, ma in cambio lui chiese l’anima del primo passante. Sono tante le testimonianze storiche, come il Tempietto medievale e il Monastero, il Castello Canussio con le mura romane, le spettacolari Chiese e l’ipogeo celtico.

Bastano 2 giorni per trascorrere una vacanza rilassante anche a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, immerso tra uliveti e vigneti a ridosso della Costa dei Trabocchi. È circondato da mura antiche, percorribili, e il torrione medievale. Il centro storico è arricchito da edifici splendidi, giardini interni, chiese e vicoli suggestivi che profumano di ginestra. Il mare, non molto distante, è pulito e cristallino con fondali principalmente sabbiosi e di facile accesso.

